Cristian ‘Chicho’ Arango, actual jugar de Los Ángeles FC, volvió a hablar de las diferencias que causó su comentario al admitir que era hincha de Atlético Nacional, a solo meses de haber salido de Millonarios.

El delantero colombiano utilizó los canales de comunicación del equipo estadounidense para confesar su cariño por Atlético Nacional, club al que estuvo cerca de llegar antes de partir a la MLS.

Uno de los que más se ofendió por ese comentario fue Macálister Silva, jugador que fue gran amigo de ‘Chicho’ mientras estuvo en Millonarios en 2020 y 2021.

Silva dijo que “evidentemente no puedo decir que no me molestó. Lo respeto, pero yo, David Silva no puedo decir hoy que lloro por mi mamá y mañana que amo a mi tía. Es algo que no comparto, lo respeto, porque todos tenemos nuestras inclinaciones y amores”.

Ante esto, meses después, el delantero de Los Ángeles FC volvió a hablar al respeto y allí manifestó sus diferencias con Macálister Silva.

“No, tenemos diferencias frente a lo que pasó, por decir que soy hincha de Nacional. No volvimos a hablar desde entonces, pero es respetable lo que el piense y le haya parecido. A muchos hinchas no les gustó, pero no puedo mentirle a la gente. No volví a hablar con él, pero sí con la mayoría de personas con las que tuve de compañeros”, dijo Arango para Gol Caracol.