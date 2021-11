Chicho Arango: el premio al “debutante del Año en la MLS” y la llamada de Magic Johnson

En sus primeros meses en la MLS, Chicho Arango ya recibió un reconocimiento. Premio y sorpresa de una de las Leyendas de la NBA. Fue el mítico Magic Johnson el que le dio el reconocimiento.

Sus números son admirables. El atacante que salió de Millonarios para tener esta nueva experiencia en el exterior suma 14 goles y 17 partidos en la MLS. Impresionante racha por la que recibió un reconocimiento en el que participó Magic Johnson.

“Congratulations my brother”, le dijo al futbolista de la Selección Colombia uno de los mejores basquetbolistas de la historia. Brilló con la camiseta del seleccionado nacional y con la de Los Angeles Lakers en la década del 80. Él, además, es uno de los accionistas del club.

¡@ChichoArango, felicitaciones por ser nombrado la Contratación del Año de la MLS!”

Game changer. 😜✌️

Cristian Arango is the 2021 Newcomer of the Year! pic.twitter.com/z97YEFgXQF

— Major League Soccer (@MLS) November 22, 2021