El tema Giovanni Moreno sigue causando varios comentarios en el entorno Atlético Nacional y uno de los sigue hablando sobre esto es Carlos Antonio Vélez.

El comunicador utilizó su espacio en Palabras Mayores, de Antena 2, para hablar sobre este tema que invade el Verdolaga y en esta ocasión se refirió, directamente, a Emilio Gutiérrez, presidente de Nacional.

“Los primeros que tiene que respetar la institucionalidad son los dirigentes. Un presidente del club debe honrar a la institución y honrar es respetarlas. Debe potenciar sus intereses económicos y deportivos”, inició.

Y agregó que “si un presidente del club no está de acuerdo, Emilio, con que los demás miembros de una junta/ directivos/ propietarios/bolsillos dolientes, la salida es fácil. Llega con una carta y se va. Cuando uno no comparte una política institucional da un paso al costado. Uno no se puede permitir la responsabilidad de un club y alinearse con los saqueadores de turno que terminan perjudicando la institucionalidad”.

“Entregarle el equipo a los jugadores, exjugadores y a las barras bravas es suicidio puro y es traición a la patria y al club que lo eligió como presidente”, concluyó.