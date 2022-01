Atlético Nacional ya definió el 2022 del Indio Ramírez

El Indio Ramírez estuvo jugando a préstamo hasta final de 2021 en EC Bahía. El vínculo terminó y estaba la duda: ¿Volvía a Atlético Nacional? Ya hay definición.

La posibilidad del regreso no se contempló. Después de más de un año viviendo en Brasil, era prioridad para el club y el jugador mantenerse en el exterior. No iba a ser en EC Bahía, más allá de la intención inicial de comprar sus derechos federativos. Ellos sí querían. Estaban dispuestos hasta que se dio la grave lesión del futbolista y el descenso del equipo a la Serie B. Así se hizo imposible llevar a cabo los planes. Por eso la despedida y la necesidad de un nuevo acuerdo.

Según lo reporta Globo Esporte en Brasil, el objetivo que tenía el jugador de seguir en el exterior se cumplió. ¡Seguirá en el Brasileirao! Ahora Juan Pablo Ramírez jugará con América-MG. Seguirá cedido por Atlético Nacional. Él es uno de los dos fichajes que logró dicha escuadra empezando el 2022. Se une a la contratación del defensor Iago Maidana (25 años).

“Sobre el Indio Ramírez, América estaba negociando con el jugador y también con el Atlético Nacional, posibilitando el acuerdo. Estaba cedido en el Bahía desde 2020, pero su caída a la Serie B no permitió que el jugador permaneciera en la selección bahiana. Ramírez jugó 15 partidos con el equipo de Salvador y anotó 3 goles con la camiseta Tricolor”, agregó Globo Esporte sobre la información.

El club todavía no hizo oficial el acuerdo. Estaría planeado para hacerse el próximo martes. El resto del elenco principal está programado para regresar el 10 de enero. Indio Ramírez y su nuevo club tienen programado el debut para el 26 de enero por el Campeonato Mineiro ante Caldense.

Hoy me despido de @ECBahia Club q me abrió las puertas y me ayudo a crecer profesional y personalmente,agradezco a todas las personas que hacen parte de este gran club y al gran cariño de la hinchada que siempre estuvo ahí. #BBMP ❤️ nos vemos pronto pic.twitter.com/5hUArvQTjJ

— Juan Pablo {indio} (@indioramirez97) December 29, 2021