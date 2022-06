Atlético Nacional y la queja por el gol anulado vs. Millonarios

El equipo envió un escrito a la Comisión Arbitral de la Dimayor tras la polémica por el gol anulado a Emanuel Olivera en el clásico.

Una nueva polémica arbitral se vivió en el fútbol colombiano luego del partido de la fecha 2 por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, donde Atlético Nacional recibió a Millonarios en el Atanasio Girardot. Todo debido a un gol anulado a Emanuel Olivera por una supuesta falta previa sobre el portero Álvaro Montero, por lo que el equipo paisa puso su voz en alto.

+ ¿Gustavo Torres se arrepiente de lo ocurrido en Nacional?

Según se pudo conocer, los directivos del cuadro antioqueño enviaron una carta a modo de protesta por esta situación, argumentando mal actuar por parte de los encargados del VAR, quienes fueron responsables de anular la jugada de gol que a los ojos de todo el mundo no tenía ningún tipo de infracción. Juan David Londoño reveló fragmentos de dicha carta.

El principal argumento del club es que “observamos como el VAR llamó al árbitro a revisar la jugada, lo cual no es acorde con el reglamento puesto que no se incurrió en un error claro y manifiesto. Nuestra apreciación es que tal error manifiesto no existió en la jugada, pues ninguno de los árbitros sancionó falta y estaban bien ubicados, los jugadores rivales no solicitan falta, la imagen repetida no demuestra una acción clara de falta“.

El club también argumentó que no hay coherencia en las decisiones del VAR y árbitros, pues anexaron una imagen de una jugada ante Envigado por la fase regular, cuando “el jugador Francisco Báez comete una clara falta sobre nuestro arquero Aldair Quintana, pero el central valida el tanto y el VAR no intercede“.