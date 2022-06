Gustavo Torres llegó a Atlético Nacional como una apuesta que terminó saliendo mal. El delantero estuvo en dos ciclos y nunca pudo rendir.

El caso de Gustavo Torres es sensible en el mundo Atlético Nacional. El elenco verdiblanco compró al delantero en un buen dinero, pero ese esfuerzo económico nunca se vio reflejado. Aunque Osorio le dio una segunda oportunidad, el jugador no la aprovechó. Hoy juega en Bolivia.

A Torres siempre lo culparon de indisciplina. Incluso, el plena pandemia, el atacante habría desobedecido las directrices y días después terminó saliendo definitivamente de Atlético Nacional. Hoy parece estar arrepentido de su paso frustrado y piensa que pudo ser diferente.

En entrevista con Grueso Calibre, Torres reveló lo ocurrido en Nacional: “En ese momento era muy joven. No aproveché la oportunidad como se había trazado. Me faltó dar más en Nacional. Aunque quise salir, no me di cuenta de la oportunidad que tenía. Es un equipo que te da todo”.

Para él, la llegada a Nacional fue impactante, tal vez negativamente: “Pasar de Quindío a Nacional fue drástico. En su momento lo disfruté. Cuando pasan las cosas, uno se da cuenta de la magnitud de dónde estaba. Hay que tener asesoría y un polo a tierra para guiarlo a uno”.