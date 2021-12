Atlético Nacional: ¿Vuelve el Indio Ramírez?

El Indio Ramírez es uno de los futbolistas que Atlético Nacional cedió para 2021. ¡Y ya hay una confirmación sobre su futuro!

La dio él mismo a través de su cuenta en Instagram. Su vínculo con EC Bahía terminó y pese a las intenciones iniciales de hacer uso de la opción de compra, no será de tal manera. El club terminó perdiendo la categoría. El jugador que llegó del cuadro verdolaga se lesionó y fue baja durante buena parte del año. Así que esa idea inicial fue diluyéndose con el tiempo hasta llegar a esta despedida.

El mensaje con el que el Indio Ramírez se despidió de EC Bahía

“Hoy me despido de EC Bahía, club que me abrió las puertas y me ayudó a crecer profesional y personalmente. Agradezco a todas las personas que hacen parte de este gran club y al gran cariño de la hinchada que me brindó en el tiempo en el que defendí los colores. Gracias a todos y nos vemos pronto”.

Así que luego de casi año y medio en el club brasilero, se da su salida. El mediocampista de 24 años jugó 15 partidos con el club (2 en Copa Sudamericana). Hizo 3 goles y terminó lastimándose de gravedad. Dejó una muy grata impresión pero infortunadamente el futuro del club lleva a la decisión de no seguir contando con él. Se da por finalizado el préstamo, no se hará uso de la opción de compra y ahora es Atlético Nacional el que debe decidir por su futuro.

La opción de un nuevo préstamo para el Indio Ramírez

Esa vía es la que principalmente ha tomado Atlético Nacional con él. Ya lo prestó a Deportivo Pasto, Leones, Atlético Bucaramanga y EC Bahía. Ahora se trabaja en otra posibilidad para él. Existe una opción para que el Indio Ramírez se quede jugando en Brasil. A eso le apuntan. Es el Plan A con él. Todavía su regreso no está contemplado.