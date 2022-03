Atlético Nacional no ha quemado todos los cartuchos

Atlético Nacional ha tenido técnicos de todo tipo en los últimos años, pero ninguno ha dado resultado. Aun así, hay un último cartucho por quemar.

La salida de Alejandro Restrepo de Atlético Nacional acrecentó una preocupación entre muchos de los hinchas. Y es que el club parece haber acabado con todas las posibilidades habidas y por haber en cuanto a tipos de directores técnicos. Ganador, no ganador; extranjero, no extranjero; todos han fracasado desde 2017.

Leonel Álvarez sobre Nacional: “No sé qué pecado cometí”

Lo que se dice en la calle y en las redes es que Nacional ya quemó todos los cartuchos, incluso con un estratega que parecía darle un nuevo aire al club, que jugaba medianamente parecido a ese famoso y maltratado ADN. Pues bien, Leonel Álvarez siguen haciendo señales de humo y nada que le prestan atención.

"Nunca se me han acercado de @nacionaloficial , no sé que pecado cometí tan grave para ser el único que no puede dirigirlo!" Leonel Álvarez

