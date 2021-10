Atlético Nacional es el líder de la Liga BetPlay y este jueves buscará clasificar a la final de la Copa BetPlay. A nivel mundial, su nombre sigue en pie.

Atlético Nacional está siendo uno de los mejores equipos del rentado colombiano, tras la sorpresiva llegada de Alejandro Restrepo. Y es que, entre una de sus cualidades, está ser un equipo de naturaleza ofensiva e intentar ser sólido en la parte de defensiva.

Por eso, CIES Football, laboratorio de estadística a nivel global, reveló que el ‘Verdolaga’ está entre los clubes fuera de las cinco grandes europeas con mejor ratio entre ocasiones creadas y concedidas.

Tal como lo publicó este calificado portal, Atlético Nacional es el octavo equipo con mejor ratio, siendo el segundo sudamericano detrás de River Plate. Es decir que el conjunto paisa crea una buena cantidad de ocasiones por partido (6.2) y concede pocas (3.7), obteniendo un balance positivo de 1.6, superando a Cruz Azul y Colo Colo.

Best big chance ratio per league as per @InStatFootball 📊 @AFCAjax best ratio in Europe's next-5 leagues; @RiverPlate best ratio in Latin America's 🌎 major ones 🤩 Data for clubs in 41 championships in today @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/tCWXXt0tQN pic.twitter.com/kZ9qo8z1bv

— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 18, 2021