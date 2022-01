Atlético Nacional: así avanza la salida de Jonatan Álvez

Atlético Nacional no tuvo una buena experiencia con Jonatan Álvez en 2021. Desde la parte económica es difícil su salida, pero aún se buscan posibilidades.

Atlético Nacional sigue confeccionando su nómina para este 2022. Las salidas no han sido en cantidades industriales como exigían los hinchas, pero por ahora se espera que el nuevo destino de Jonatan Álvez, uno de los más resistidos, se pueda concretar en las próximas semanas. Emilio Gutiérrez habló sobre el tema y dio aveces significativos.

Desde que terminó la temporada 2021, Atlético Nacional ha estado moviéndose en el mercado, no solo buscando nuevos refuerzos, sino también gestionando salidas costosas, tal como sucede con el delantero uruguayo. Su rendimiento no fue suficiente y los posibles pretendientes aún no entran fuerte por él.

"Por Jonatan Álvez ha habido interés de equipos argentinos, prefiero no entrar en detalles de nombres específicos. Las conversaciones van madurando" Emilio Gutiérrez @nacionaloficial — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) January 12, 2022

Hace días se reveló sobre la posibilidad de Newell´s Old Boys, club que podría quedarse con Jonatan Álvez. Ante ese y otros rumores, Emilio Gutiérrez afirmó en Múnera Eastman Radio que, “Ha habido interés de equipos argentinos. Las conversaciones van madurando”.

Curiosamente, el dirigente de Nacional no se atrevió a dar nombres y como lo dijo entre líneas en su declaración, no solo el elenco de Rosario tendría los ojos puestos en el veterano atacante charrúa. Cabe recordar que para 2021-II, el nombre de Álvez también fue vinculado a Guayaquil City, fichaje que no prosperó.