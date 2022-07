Álex Mejía y la historia de su primer gol con Nacional: ¿A quién y por qué le pidió el penalti?

Finalmente llegó el día. Después de más 200 partidos oficiales con Atlético Nacional entre Ligas y Copas, se animó en un penalti y marcó. ¡No era el primero en la lista!

Lo contó en la rueda de prensa posterior a ese compromiso ante Cortuluá. Recibió el premio al Jugador del Partido de la Dimayor y luego habló ante los medios de comunicación. Con el juego 0-0 y gran parte de juveniles con el elenco verdolaga, asumió la responsabilidad. Se hizo cargo. Enfrentó al arquero Ernesto Hernández y le anotó con remate cruzado.

Lo que dijo Álex Mejía de su gol

– “Feliz por marcar mi primer gol con Nacional en más de 200 partidos. Feliz”.

– “Había un orden para cobrar el penalti. El primero era Yeison Guzmán pero no estaba en campo. Álvaro Angulo se le arrima al profe y le pide la oportunidad. Yo llego y al ver que el árbitro posiblemente podía pitarlo, le pedí a él la oportunidad. Me dijo que no había ningún inconveniente. Me tiró la responsabilidad encima. Me arrimo donde Ruyery Blanco y le digo que si me presta la pelota para ejecutar. Me tenía total confianza. Afortunadamente la pelota ingresa. Me deja tranquilo porque hay un grupo humano, un grupo que independientemente del que juegue, da gusto compartir. El día a día es espectacular independientemente de todo lo que ha pasado. Se trabaja con amor y por eso es que los resultados llegan”.

– “Liderar a un grupo de jóvenes que hoy entendieron el mensaje de lo que el profe y su cuerpo técnico habían planificado. Mostraron personalidad. Nacional tiene un gran presente y un extraordinario futuro desde el arco, pasando por la defensa, los volantes y el frente de ataque. Tiene variantes y la verdad, a futuro vamos a tener a muchos de esos chicos compitiendo en Nacional y seguramente en el exterior”.

– “Dimos un primero paso que no era lo que queríamos pero le vamos a apuntar lo que es la estrella 18 y la Copa”.

La rueda de prensa de Álex Mejía (Dimayor)