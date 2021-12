Alejandro Restrepo: nueva versión sobre su futuro próximo

Alejandro Restrepo está en la cuerda floja con Atlético Nacional. Aunque el presidente de la institución le manifestó su respaldo, mantenerlo sería improbable.

Para muchos, desde este miércoles se podría consumar un nuevo fracaso en la historia reciente de Atlético Nacional. El conjunto paisa irá a muerte contra el Deportivo Cali y, en caso de perder, quedaría sin posibilidades de llegar a la final de la Liga BetPlay. Por eso, ya se habla de la salida de Alejandro Restrepo, aunque el presidente lo respaldó en ESPN Colombia.

Si bien Emilio Gutiérrez no dio señales de estar pensando en sacar a Restrepo al finalizar 2021, si es que no se consigue el título liguero, Carlos Antonio Vélez contó en Antena 2 una versión diferente. Un punto positivo es que el joven timonel no sería despedido del club, pero sí ocuparía un cargo diferente.

Tal como lo reveló Vélez, “Nacional está pensando en devolver a Restrepo a su lugar de origen. La verdad no le ha ido bien, nadie puede negar sus condiciones”. Así pues, si Restrepo fracasa en estos últimos partidos, regresaría a dirigir el equipo Sub-20 de Atlético Nacional.

Por su parte, el mismo periodista dio a conocer que en las toldas verdes ya se estudian candidatos para su posible reemplazo: “Ya hay nombres que suenan. Querían a uno que está fuera del país y es colombiano, pero ese técnico ya arregló por fuera. Bueno, ese es Santiago Escobar”.