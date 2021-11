Alejandro Restrepo: “Hay que valorar al DT del DIM. Tiene mucha experiencia”

Este domingo se disputará una nueva edición del clásico antioqueño. Atlético Nacional oficiará como visitante de Deportivo Independiente Medellín. El duelo comenzará a la 4:00 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot, por la jornada 19 de la Liga BetPlay 2021-II.

El Verde llega al encuentro siendo el dominador total del torneo, mientras que el Poderoso está en una difícil situación, con pocas posibilidades de clasificar. Sin embargo, el entrenador Alejandro Restrepo consideró y respetó las cualidades de su rival.

“Valorar el gran entrenador que tienen, el muy buen cuerpo técnico que los dirige, personas con muchísima experiencia en el fútbol colombiano, que saben dirigir a grandes clubes y este tipo de partidos. Valorar los jugadores con los cuales está conformado, un equipo que compite al cien por ciento en cada uno de los partidos, un equipo muy competitivo que tiene una idea clara de juego, que la ha dejado el profe Hernán Darío y ahora con el profe Julio la han continuado y seguramente le han hecho sus variantes. En las últimas fechas vienen bien, consiguiendo resultados, eso lo tiene con posibilidades de entrar al grupo de los ocho y sabemos que como en todos los clásicos va a ser muy competitivo”, explicó el DT.

Y continuó comparando el compromiso, con el primer derby del semestre, el cual quedó 1-1. “Más allá de ser un clásico, en el fútbol ningún partido es igual, el escenario va a ser completamente diferente, ahora nosotros de visita, seguramente con mucha compañía de nuestra afición, también lo esperamos así. Y en el juego, después de ahí Medellín tanto en su estructura como en sus alineaciones ha cambiado algunos jugadores, sí o sí no estará su arquero, pero también sabemos que Vásquez (Luis) tuvo una muy buena presentación en su último juego, entonces en esa posición están cubiertos, nosotros también seguramente con algunos cambios en relación a ese juego, por todas las personas que hoy no pueden estar, pero lo que sí que no va a cambiar es la competitividad, el deseo de ambos equipos de dar un buen espectáculo y ante nada ganar los tres puntos”, agregó.

Finalmente, valoró la calidad de encuentros que tienen en frente: DIM y Millonarios FC. “Estos dos partidos van más allá de tres puntos. Para nosotros cada partido, no nos cansamos de repetir, será el más importante, porque nos permite seguir manteniendo la idea de que quien entre tenga esa posibilidad, esa sensación de lo que es competir en Atlético Nacional, eso es demasiado importante para nosotros, enfrentar a esos grandes rivales que están compitiendo por entrar a grupo de los ocho, que están arriba en la tabla, que tienen tradición, obviamente también nos motiva, nos llena de orgullo poder competir este tipo de instancia del torneo, nos atrae competir siempre, pero seguramente para el jugador y para la persona tiene un plus”, concluyó.