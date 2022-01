En rueda de prensa virtual el guardameta de Atlético Nacional, Aldair Quintana, habló sobre lo sucedido anteriormente y volvió a pedir disculpas a la hinchada.

Sin duda alguna, la polémica de la hinchada de Nacional con el guardameta Aldair Quintana ha sido de lo mas controversial en los últimos días. Tras el audio filtrado y las criticas constantes al jugador por sus errores en campo, el club realizo una rueda de prensa donde el presidente, técnico y varios jugadores salieron a respaldar al arquero verde.

Estas fueron sus declaraciones mas importantes en la rueda de prensa, donde habló desde su propio rendimiento, hasta de las criticas y terminando con sus disculpas a toda la hinchada.

Declaraciones de Aldair Quintana

El guardameta verdolaga inició explicando por qué de la rueda de prensa y expreso sus sentimientos hacia lo sucedido. “La rueda de prensa de hoy se hace para reiterar mis excusas. Mucha gente pensó que me estaba escondiendo, pero acá estoy. Desafortunadamente fue algo que pasó en un momento de frustración por no haber conseguido el objetivo”.

Continúo hablando donde lo que significa el poder afrontar ese mal afortunado evento: “Es un reto personal para mí. Sé que en este momento no hay mucha confianza, pero tengo el respaldo del cuerpo técnico y gran parte de la hinchada que me lo ha hecho sentir. Debo convencerme de lo que soy, lo veo como una linda oportunidad”.

“Nos ha faltado de pronto a este grupo, lograr títulos. A un equipo como Nacional, solo le sirve ganar. El rendimiento que tuvimos el semestre pasado, fue de un equipo campeón, nosotros lo calificamos como bueno, pero el profe dijo que acá solo sirve ser excelente”, dijo Quintana. En este punto hizo referencia las criticas con la falta de títulos.

El golero de 27 años fue enfático en que el club lo apoya siendo esta unas de las declaraciones mas importantes.

“Acá estoy nuevamente con los que me han respaldado muy bien. A dar la cara y a ofrecer excusas a toda la hinchada de Atlético Nacional”

“Sabía que la gente se quería desahogar conmigo, por eso cuando él me lo comunicó en el partido con Pereira, que cómo me sentía para afrontar la situación, yo era consciente de lo que pasó y tenía que hacerme responsable de mis actos”, afirmó Aldair.

“Como lo hice en un momento, reiterar mis excusas para toda la afición de Nacional. En ningún momento quiso herir susceptibilidades, fue un momento de calentura donde estaba hablando con un amigo, supuestamente, con la rabia de la eliminación”, contó como fue el hecho de que se filtrara el audio que desato todo.

Entendió a la gente y su reacción, también dijo que sabía que tenía que seguir delante de la mano del trabajo. Fue determinante a partir de lo que pasó y tomó esto como algo para superar.

“Sé que mucha gente dirá que yo me estaba escondiendo y la verdad es que no, porque si me estuviera escondiendo, le hubiera dicho al profe que no me dejara terminar los dos partidos del semestre pasado”, apuntó Aldair.

“Tengo un reto personal, porque para mí hubiera sido fácil buscar un equipo, pero quiero afrontarlo y sacarlo adelante”.

Para finalizar, terminó pidiendo unión y afirmando que los hinchas son muy importantes en el camino del equipo. Y una frase de Rene Higuita, que también estuvo presente en la rueda fue claro para toda la hincha, haciendo un llamado al respeto y comprender a los demás.

“Más allá de todo lo que ha pasado, lo importante es que todos estemos unidos. La hinchada juega un papel muy importante para nosotros”, concluyó Aldair.