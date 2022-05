Aldair Quintana dio pistas sobre una posible salida de Nacional

El portero del cuadro verdolaga sería uno de los que podría irse del club en junio, por lo que aclaró estos rumores mientras el equipo sigue en competencia.

A lo largo de los últimos meses, se ha venido consolidando Kevin Mier en la portería de Atlético Nacional ante la oportunidad que le dieron desde las directivas y poniendo el pecho a la situación complicada que vivió su compañero Aldair Quintana. Sin embargo, ahora se habla de una posible salida del portero tolimense de cara al segundo semestre.

En rueda de prensa, Quintana respondió ante los rumores que indican que su ciclo en el verde paisa habría terminado, puesto que ya estaría pensando en un cambio de aires tras los momentos difíciles que vivió a la interna del club. “Por ahora lo importante es estar acá en Nacional y enfocarnos en lo que van a ser estas finales. Más adelante miraremos“.

Sobre esas complicaciones dijo. “Ha sido un semestre particular en lo personal, no ha sido fácil lo que ha pasado y lo que se ha venido arrastrando. En el momento es difícil asimilarlo, pero en un futuro me va a dejar un aprendizaje. Ya lo que pasó pasó y hay que seguir adelante“.

Por último, se encargó de resaltar la labora de Mier, quien a pesar de su juventud se ha mostrado como uno de los mejores porteros del fútbol colombiano y con un futuro muy prometedor. “Lo de Kevin (Mier) me tiene muy contento por su nivel, es un arquero que se prepara bien y supo esperar su oportunidad“.