Lina Tejeiro le respondió a usuaria que la insultó en Instagram

Lina Tejeiro no aguantó la crítica que le hizo una seguidora en su cuenta de Instagram y decidió, sin filtros, responderle ante su comentario.

La polémica se generó en una imagen donde la actriz resaltó sus atributos con un enterizo y reveló que su color favorito por esta época es el rojo.

Mientras varios internautas destacaron lo bien que luce en la fotografía, un comentario en específico desató la furia de la actriz, pues allí criticaban su cirugía por biopolímeros en sus glúteos y el contenido que ha compartido al respecto.

“(…) deje de andar mostrando ese cu… remendado, ¿no le da pena mostrar eso tan feo? Qué hombre va a querer estar con usted con esa actitud, que los amigos le hagan burla por meterse con usted”, fue parte del comentario que le dejó la usuaria en la imagen y que posteriormente eliminó.

Tejeiro entonces se refirió con mucha honestidad a la usuaria y respondió ante las hirientes palabras:

“No sé en qué foto de esta publicación usted ve el cu… y si así lo estuviese mostrando, ¿cuál es el lío? Al que no le guste, que no lo mire, es mi Instagram y si quiero llenarlo de fotos de mi cu…, lo hago”, expresó la actriz.

Así mismo, aclaró que ella es una actriz y se dedica a ello, razón por la cual no trata de ser un ejemplo para las seguidoras ni tampoco educar a alguien con su contenido:

“Mi señora y jamás he pretendido ser un ejemplo para nadie, yo sólo soy actriz y a eso me dedico. Si usted pretende encontrar figuras públicas para darle ejemplo a sus hijas porque usted no es capaz de hacerlo desde su casa, déjeme decirle que a la que le sobra estup… es a usted”, puntualizó Lina.