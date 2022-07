Selección Colombia presente en la Challenger Cup de Voleibol

Es el segundo torneo de preparación de la Selección Colombia Femenina para el Mundial de Voleibol.

Este viernes 29 de julio, en la ciudad de Zadar, Croacia, la Selección Colombia de Voleibol Femenino iniciará competencias en el Challenger Cup del país balcánico.

En el marco de los cuartos de final del Challenger Cup, el primer rival de las dirigidas por Antonio Rizzola será la Selección de Francia, partido que se jugará a las 10:00 a.m., hora colombiana. En caso de avanzar, el equipo nacional jugará con el ganador de la serie entre los seleccionados de República Checa y Bélgica.

Es importante tener en cuenta de que el campeón del Challenger Cup obtendrá el cupo para la National Volleyball Cup del siguiente año, que es de los torneos más importantes en el voleibol tanto femenino como masculino a nivel internacional.

Women’s #ChallengerCup Starts Tomorrow 🤯!

🇨🇲 🇨🇴 🇨🇿 🇫🇷 🇰🇿 🇵🇷 & hosts 🇭🇷 will challenge 🇧🇪 for a spot in next year’s #VNL.

📺 Watch the matches July 28-31 LIVE ON VBTV.

⏰ Schedule: https://t.co/vs0L0NC0xE

🏐 #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/i01390O3xD

— Volleyball World (@volleyballworld) July 27, 2022