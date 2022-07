Por photofinish Dylan Groenewegen ganó en el Tour de Francia

Por un par de milímetros, el neerlandés del Bike Exchange se llevó el triunfo de hoy.

Con un recorrido llano de 182 kilómetros entre las ciudades danesas de Vejle y Sonderborg, se llevó a cabo la tercera etapa del Tour de Francia, la cual se definió por photofinish.

🤏It came right down to the wire!

Una etapa donde Magnus Cort (EF) fue el protagonista una vez más, no solo con alegrar a la gente, sino que se dio a la fuga, fue líder de la carrera alcanzando una diferencia de más de tres minutos con el resto del pelotón, pero a falta de 50 kilómetros para el final fue alcanzado.

A nueve kilómetros de la meta hubo una caída, el lote se cortó, Daniel Felipe Martínez (Ineos) y Nairo Quintana (Arkea) estaban en el primer grupo, mientras que Rigo quedó en el segundo a 25 segundos.

Tras cuatro horas de carrera y por photofinish, el neerlandés Dylan Groenewegen (Bike Exchange) fue el ganador de la etapa. Nairo fue el mejor colombiano llegando 42, Martínez fue 57 y Rigo 94.

🎥 A slow-motion look at that finish! It was a close one!

🎥 Revivez le sprint final en slow-motion !#TDF2022 pic.twitter.com/xIqbhxp6r4

— Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2022