Fabio Jakobsen ganó la etapa 2 del Tour de Francia

El neerlandés del Quick Step ganó en la meta en la ciudad de Nyborg

Con un recorrido de 202.5 kilómetros entre las ciudades danesas de Roskilde y Nyborg, recorrido llano ideal para velocistas, se llevó a cabo la etapa dos del Tour de Francia.

Una etapa con fuga y muchas caídas, pero que no afectó mucho la posición de la general de los corredores colombianos.

El danés Magnus Cort (EF) y el noruego Sven Bystrom (Intermaché) fueron los corredores que estuvieron en la fuga y al mando de la carrera, pero a falta de 29.5 kilómetros de la meta fueron alcanzados.

A big crash here, and it looks like 🇸🇮@tamaupogi is involved!

Une lourde chute à 2km de l’arrivée, @tamaupogi est tombé !#TDF2022 pic.twitter.com/NR1FCYXutE

— Tour de France™ (@LeTour) July 2, 2022