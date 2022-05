Juan Pablo Montoya correrá las 500 millas de Indianápolis

Es la séptima vez que el piloto colombiano correrá esta carrera, donde ya ha sido campeón dos veces.

Este domingo 29 de mayo se correrá la edición 106 de las 500 millas de Indianápolis, la carrera más importante del calendario de la NTT INDYCAR Series donde el colombiano Juan Pablo Monyota, integrante del equipo Chevrolet Arrow McLaren SP correrá con su auto que lleva el número seis en el mítico Indianapolis Motor Speedway.

Montoya está muy familiarizado con la carrera y con la pista, ya que en dos oportunidades (2000 y 2015) se coronó campeón de las 500 millas y va en búsqueda de su tercer título en Indianápolis.

“Tenemos un muy buen carro para la carrera, en la clasificación no nos fue muy bien porque el set up no estaba definido para el momento en que nos tocó salir a la pista. La carrera va a estar muy buena, hay muchos rivales rápidos, pero tenemos un carro que responde y esperamos una lucha interesante”, comentó Juan Pablo.

Montoya agregó que “Estoy emocionado de volver a Indianápolis con Arrow McLaren SP para competir una vez más en una carrera que ocupa un lugar especial en mi corazón: las 500 millas de Indianápolis. Tuve una gran experiencia con el equipo el año pasado y estoy deseando aprovechar el progreso que hicimos en 2021. Creo que tenemos una oportunidad real de competir en la parte delantera y luchar por la victoria”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Pablo Montoya (@jpmonty2)

Las prácticas

El sábado pasado se realizaron las prácticas y la pole position para determinar en qué lugares saldrán los corredores este domingo. Desafortunadamente por problemas mecánicos en su auto, Montoya tuvo retrasos en su salida, por lo que en día de la carrera saldrá en la posición 30. La pole fue ganada por el neozelandés Scott Dixon (Chip Ganassi Racing).

Full focus now on race trim. 🧡 Juan Pablo Montoya will start the #INDY500 from the 30th position. pic.twitter.com/FzIvivguye — Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) May 21, 2022

La carrera

En pleno fin de semana del Memorial Day en Estados Unidos, se llevará a cabo esta carrera, donde 33 pilotos están listos para luchar por llevarse el título de este año. El actual campeón Helio Castroneves (Meyer Shank Racing) estará presente para quedarse con un título más de las 500 millas y ser el máximo ganador en su historia.

Can’t have an #Indy500 without milk! 🥛 Check out all 33 drivers’ milk choices if they were to win Sunday’s race. (via @INDairy) pic.twitter.com/UXkzFWbLE9 — #Indy500 on NBC (@IndyCaronNBC) May 26, 2022

El autódromo de Indianápolis tiene una extensión total de 2.5 millas (4.023 kilómetros), cuatro curvas, 250 metros en extensión de curvas, 1-006 kilómetros en extensión de rectas. El ancho de sus curvas es de 18.288 metros, el de sus rectas es de 15.240 metros y en total el domingo se van a correr una distancia total de 200 vueltas/500 millas/ 804.672 km.

Mapa del circuito

Algunos datos

AJ Foyt (1961,1964,1967,1976), Al Unser (1970,1971,1978,1987), Rick Mears (1979,1984,1988, 1991) y Helio Castroneves (2001, 2002, 2009, 2021) son los máximos ganadores en la historia de esta carrera con cuatro títulos cada uno.

El Team Penske es el equipo que más victorias y más poles tiene en la historia con un total de 18.

Rick Mears es el piloto con más poles ganadas en la historia con seis en total (1979,1982,1986,1988,1989,1991).

Este domingo habrá foro completo en las tribunas del autódromo, luego de que en el 2021 fuera del 50% y el 2020 sin público a causa de la pandemia del COVID-19.

La Indy 500 hace parte de la “Triple Corona” del automovilismo mundial junto al Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 y las 24 horas de Le Mans.

Integrantes del equipo de Montoya

Patricio O’Ward y Felix Rosenqvist son los otros integrantes del Chevrolet Arrow McLaren SP también harán parte de la carrera, bajo el mando de su director Zak Brown, que dio su opinión acerca de tener al piloto colombiano en su equipo. “Estamos encantados de tener a Juan Pablo de vuelta para otras 500 millas de Indianápolis. Juan Pablo es una institución en el deporte del motor, con dos victorias en las 500 millas de Indianápolis y una impresionante carrera en la Fórmula 1 con múltiples victorias para McLaren. Aporta una experiencia que realmente beneficia a nuestro equipo, dándonos otro piloto con el potencial de ganar en cualquier momento que se suba al auto”.

Horario y donde verlo

Las 500 millas de Indianápolis se podrán ver en vivo desde las 10 am (Hora Colombia) a través de:

ESPN: Sudamérica (excepto Chile)

ESPN 2: Centroamérica

Star +: Latinoamérica

NBC: Estados Unidos

Movistar Deportes 1: España

Revive las emociones de la carrera del año pasado aquí:

Valerie Echeverry Franco, Comunicadora Social y Periodista, Especialista en Comunicación Digital, más de 4 años de experiencia en el periodismo deportivo. Editora Rincón del Deporte.