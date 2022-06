Fórmula 1: Turno para el GP de Azerbaiyán

Conoce todos los detalles sobre la octava carrera del calendario del automovilismo que será este fin de semana.

Luego de todo lo sucedido en Mónaco y de disfrutar de una semana de descanso, la Fórmula uno está de regreso con el Gran Premio de Azerbaiyán, la octava carrera del calendario 2022 que se correrá este fin de semana.

Bakú, capital de Azerbaiyán, será el escenario del circuito callejero de un trazado total de 6.006 metros de longitud que pasará por los lugares más icónicos de la ciudad.

Who’s excited for our return to Baku?! 😅 #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/IJurfuXdMa

El GP de Azerbaiyán fue incluido en el calendario de la Fórmula 1 desde el 2017. Este circuito callejero localizado en Bakú, que exige 51 vueltas a sus competidores, ha visto acción en cuatro ocasiones donde Daniel Ricciardo (2017 con Red Bull), Lewis Hamilton (2018 con Mercedes), Valtteri Bottas (2019 con Mercedes) y Sergio Pérez (2021 con Red Bull) fueron los ganadores en dichas ediciones.

Entrenamientos libres 1: 7:00 a.m.

Entrenamientos libres 2: 10:00 a.m.

Entrenamientos libres 3: 7:00 a.m.

Clasificación: 10:00 a.m.

Carrera: 6:00 a.m.

Only 1️⃣5️⃣ points separate our top 3 in the championship….

BRING. ON. BAKU! 🔥#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/rR51244Kja

