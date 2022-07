Fórmula 1: Programación del Gran Premio de Gran Bretaña

La Fórmula 1 presenta su décimo Gran Premio de la temporada en Silverstone.

Durante este fin de semana se correrá la décima jornada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Carrera correspondiente al Gran Premio de Gran Bretaña y que forma parte de las cuatro que se disputarán en el mes de julio.

Para esta competencia la tabla de pilotos llega liderada en solitario por Max Verstappen de Red Bull con 175 puntos. Seguido por su compañero de equipo Sergio Pérez a 46 unidades. Mientras que Charles Leclerc de Ferrari ocupa la tercera casilla a 49 puntos de diferencia.

And he did it in front of a packed Silverstone 🇬🇧 #BritishGP #F1 pic.twitter.com/PPdrhE1Iro

It’s one of Lewis Hamilton’s greatest drives 🙌

Por su parte, la clasificación por equipos continúa dominada por Red Bull, escudería que suma 304 puntos producto de 7 triunfos y 12 podios en las diez fechas que se han disputado. Ferrari y Mercedes los siguen con 228 y 188 unidades respectivamente.

Entre tanto, de los 20 pilotos que participarán de la carrera tres son locales. Ellos son Lando Norris (Mclaren), George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Mercedes). De los cuales, Hamilton es quien mejor se desempeña en su suelo pues con 8 victorias en su récord es el corredor con más triunfos en el GP de Gran Bretaña.

El trazado británico cuenta con una distancia de 5.891 kilómetros (cuarta carrera más larga del calendario), con un total de 18 curvas, de las cuales ocho son hacia la izquierda y 10 para la derecha. Por otro lado, serán 52 los giros que tendrán que darle los pilotos para quedarse con la victoria.

En esta pista también se realizan, entre otras pruebas internacionales, los 1000 km de Silverstone del Campeonato Mundial de Resistencia y el Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo del Campeonato Mundial de Motociclismo.

These F1 22 shots at Silverstone are EPIC! 🤩

Excitement levels for the #BritishGP and #F122Game release keep going up 📈📈📈#F1 @Formula1game pic.twitter.com/ZjKdaFOqlk

— Formula 1 (@F1) June 29, 2022