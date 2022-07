Así fue el inicio de la edición 109 del Tour de Francia

Daniel Felipe Martínez fue el colombiano más destacado de la CRI que se corrió en Dinamarca.

Con una CRI de 13.2 kilómetros, bajo la lluvia de Dinamarca y tres colombianos a bordo con sus respectivos equipos, empezó la edición 109 del Tour de Francia, al cual se llevó a cabo en la ciudad de Copenhague.

Una etapa donde varios de los favoritos se pelearon el primer lugar de la CRI, como lo fueron Filippo Ganna (Ineos) Wout Van Aert (Jumbo Visma), Tadej Pogacar (UAE Emirates), Primoz Roglic (Jumbo Visma), entre otros, pero la sorpresa fue que ninguno de ellos realizó el mejor tiempo del día.

One for the scrapbook 👊#TDF2022 #TheWolfpack

Photo: @GettySport pic.twitter.com/bxFIvkm05a

— Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) July 1, 2022