Ellen Van Dijk rompió récord femenino en ciclismo de pista

Ellen van Dijk, mejoró 849 metros el récord femenino de la hora, lográndolo en la pista del velódromo de Granges, Suiza.

El Velódromo de Grenchen, Suiza, fue el escenario donde se estableció el nuevo récord femenino de la hora en el ciclismo de pista, que fue ganado por la neerlandesa Ellen Van Dijk, integrante del equipo femenino del Trek Segafredo.

La ciclista de 35 años de edad voló como un cohete en la pista del velódromo, donde en los primeros cinco minutos ya tenía a su favor 6.5 segundos por delante del récord anterior. Después de los quince minutos, Van Dijk mejoraba cada vez más su velocidad, aumentando el ritmo de competencia, todo con el objetivo de establecer un nuevo registro.

Tras una hora de competencia, la neerlandesa recorrió una distancia total de 49.254 kilómetros, 849 metros de diferencia que el récord anterior, lo que le permitió quedarse con el mejor tiempo de la hora femenina en el ciclismo de pista.

El récord anterior lo tenía la británica Joscelin Lowden con 48.405 kilómetros, que había establecido el 30 de septiembre de 2021, también en el Velódromo de Grenchen, Suiza.

I don’t think I have ever been this nervous before a race. I created this little bubble with people I trust and they kept me calm. An hour record attempt is teamwork from the beginning until the end.

📸 @harperjojo#EllensHour #Ellensuurtje pic.twitter.com/uA0YH2Te7U

— Ellen van Dijk (@ellenvdijk) May 24, 2022