Elecciones: Egan Bernal definió su candidato presidencial

Se acercan las elecciones presidenciales en Colombia y Egan Bernal dio a conocer públicamente por quién será su voto en las elecciones del 2022.

El colombiano que sigue con su recuperación para volver a las grandes carreras del mundo ha sido noticia en los últimos días por sus pensamientos políticos que se han conocido por medio de su cuenta personal de Twitter. A causa de ello muchas críticas por parte de algunos seguidores surgieron, pero esto no es impedimento para que Bernal siga comentando sobre uno de los temas más importantes por estos días en el país.

La jornada de votaciones de las Elecciones Presidenciales en primera vuelta serán el próximo domingo 29 de mayo y varios candidatos presidenciales han recibido apoyo de reconocidos deportistas. En este caso Egan Bernal dio su apoyo público a Federico Gutiérrez.

“Mi voto de confianza es para FicoGutierrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio… “, afirmó el campeón del Tour de Francia.

+Copa América Femenina 2022: Conmebol definió el calendario

+¡Definidas las finales de conferencia de la NBA!

El candidato presidencial agradeció el apoyo brindado por el deportista y habló sobre las oportunidades que tendrán los jóvenes si llega a la presidencia de la república.

“Gracias Egan Bernal por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños”.