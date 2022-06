El Gran Premio de Montreal está de regreso en la Fórmula 1

Tras dos años de ausencia por la pandemia del COVID-19, el Gran Premio de Canadá vuelve con el circuito urbano Giller Villeneuve.

El campeonato de automovilismo más famoso del mundo presentará su novena fecha en Canadá. Con la rivalidad entre Red Bull y Ferrari en la cima de las tablas de pilotos y equipos se espera por otra vibrante competencia entre los máximos aspirantes al título.

La acción comenzará el viernes 17 de junio con los entrenamientos libres 1 y 2. Aquí los corredores tendrán su primer encuentro con la pista que cuenta con 14 curvas y una longitud de 4361 kilómetros. La primera práctica irá desde la 1:00 PM hasta las 2:00 PM, mientras que la segunda se llevará a cabo de 4:00 PM a 5:00 PM.

Para el sábado 18 de junio, el Gran Premio de Canadá continuará con el tercer y último entrenamiento libre que se realizará de 12:00 PM a 1:00 PM. Asimismo, dos horas después se dará inicio a la carrera de clasificación del trazado que cuenta con el denominado “Muro de campeones de Quebec”.

Por último, el domingo 19 de junio desde la 1:00 PM se encenderán los motores en el circuito urbano Gilles Villeneuve, donde se correrán las 70 vueltas de la carrera correspondiente a la novena fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

Hasta el momento se contabilizan 50 ediciones del circuito que contiene la denominada recta del Casino, que brinda la posibilidad de utilizar el DRS. Allí Michael Schumacher y Lewis Hamilton son los que más veces subieron al primer lugar del podio, con 7 victorias para cada uno.

Además del británico, quien también fue el último ganador en 2019, los pilotos actuales que han conseguido imponerse en este trazado son: Sebastian Vettel (2013 y 2018), Fernando Alonso (2006) y Daniel Ricciardo (2014).

15 years ago today I won my first ever race in F1. Thank you @team_lh for the artwork and thank you to all the fans both old and new. Whether you’ve been supporting me for 15 years or 15 minutes, I feel the energy just the same. Love you all, here’s to many more! pic.twitter.com/e36YqWZvoB

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 10, 2022