Denver Broncos: La familia Walton-Penner son nuevos dueños

Los herederos de la cadena de supermercados Walmart adquirieron la franquicia de NFL en 4.650 millones de dólares.

A través de un comunicado en sus redes sociales, los Denver Broncos, anunciaron que la franquicia fue vendida a la familia Walton-Penner en cabeza de Rob Walton, hijo del fundador de Walmart, su hija Carrie Walton Penner y el marido de Carrie, llegaron a un acuerdo con Greg Penner, presidente del equipo, para quedarse con el equipo de NFL.

El martes tasaron la cifra de la venta en 4.650 millones de dólares, siendo esta un récord de operación en la historia del deporte, ya que es la más cara de la NFL y todo el deporte estadounidense, donde superó los 2.200 millones de dólares que pagó David Tepper por los Carolina Panthers de la NFL y los 2.300 millones de dólares de Joe Tsai para quedarse con los Brooklyn Nets de la NBA.

A parte de romper récord en Estados Unidos, la operación de los Broncos es la segunda mayor compra de un club deportivo en el mundo, esta es superada por la también reciente adquisición del Chelsea FC por parte del también estadounidense Todd Boehly, que adquirió al club de fútbol británico por 5.000 millones de euros y que también es copropietario de Los Ángeles Dodgers de la MLB.

La venta de los Broncos tiene que ser aprobada por la comisión financiera de la NFL y por tres cuartas partes de los dueños del resto de clubes de la liga profesional. Esto debería estar cerrado en las próximas semanas, para que los nuevos dueños puedan empezar la temporada con su nueva adquisición en el mes de septiembre.

The Denver Broncos and the Walton-Penner family have entered into a purchase and sale agreement to acquire the team.

Statements: pic.twitter.com/tMcfuAifeS

— Denver Broncos (@Broncos) June 8, 2022