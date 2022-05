Con remontada incluida, Montoya tuvo gran actuación en Indianápolis

El colombiano que partió desde la casilla número 30, tuvo un buen desempeño que lo llevó a ubicarse en un mejor lugar.

El piloto colombiano demostró que aún sigue vigente tras la gran actuación en Indianápolis. Comenzó de 30 y logró terminar en la posición número 11 en la edición 106 de las 500 millas.

Por otro lado, el sueco Marcus Ericsson, ganó la competencia tras superar en un final muy cerrado a Pato O’Ward. Este último quedó a un solo paso de coronarse en una jornada histórica para el mundo del automovilismo mexicano, pero no lo pudo conseguir.

Ericsson, de 31 años, también tuvo una remontada nunca antes vista. En las últimas cuatro vueltas, después de haber perdido ventaja en el último trayecto de la carrera, este se interpuso y logró ganar.

También contuvo al mexicano que estaba teniendo unas vueltas impresionantes y aprovecho que este perdió tiempo por una bandera roja en el Indianápolis Motor Speedway.

Thanks for the good times, team. 😄 pic.twitter.com/YeB62CwO6K

— Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) May 30, 2022