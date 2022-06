Estos son los colombianos que van al Tour de Francia

Nairo Quintana, Daniel Felipe Martínez y Rigoberto Urán correrán con sus respectivos equipos la segunda grande.

Desde el primero de julio hasta el próximo 24 se llevará a cabo la edición 109 del Tour de Francia, la segunda grande del ciclismo del año, la cual tendrá a tres colombianos confirmados para la carrera que empezará en Dinamarca y terminará en los Campos Elíseos de París.

El primero en ser anunciado para la segunda grande del año fue Nairo Quintana, que será uno de los líderes del Arkea en búsqueda de su título en esta carrera.

Siguiendo con el listado de escarabajos, el Ineos confirmó a Daniel Felipe Martínez dentro de su nómina de elegidos para el Tour, donde espera tener protagonismo y luchar por un lugar en el podio y porque no el trofeo.

Meet your 8⃣ Grenadiers: ready to go all in at #TDF2022 pic.twitter.com/70f4i3HgWV

Por último, el EF dio a conocer su nómina dos días antes del inicio del Tour y entre los ciclistas se encuentra Rigoberto Urán, único cafetero del equipo estadounidense.

Eight riders, eight nationalities.

This is us. We can’t wait to see what this squad has in store for the Tour de France.

Head to the link below for more from each rider.https://t.co/PL3zNBukyx pic.twitter.com/yz8maygLk6

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) June 29, 2022