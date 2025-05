Las monedas compuesta de níquel llamadas Buffalo Nickel fueron acuñadas en los años 1913 y 1938 han ganado mucha popularidad entre los coleccionistas. Aunque parezcan sencillas y accesibles de coleccionar, pero para algunos puede significar un verdadero reto. El valor de estos ejemplares puede variar por unos pocos centaviso, y dependerá mucho de las fechas, la calidad y hasta el estado en que se encuentren, es decir en circulación o no.

Breve historia de las monedas Buffalo Nickel

En el contexto del Renacimiento de la Moneda de Estados Unidos, promovido por el presidente Theodore Roosevel, James Earl Fraser diseño el anverso y reverso de este ejemplar. La primera parte presenta un diseño rústico de un nativo americano observando hacia la derecha, este retrato es una composición de varios jefes tribales. En tanto, el reverso muestra a un búfalo americano que muchos consideran que está basado en un ejemplar del zoológico de Nueva York de nombre Diamante Negro.

La primera moneda de la serie fue producida por la Casa de la Moneda y esta presentaba a un búfalo sobre un montículo de tierra que contenía la denominación «Five cents». Este defecto causo que la denominación desapareciera de manera repentina.

Moneda deseada por los coleccionistas

Estos ejemplares se han mantenido estable durante los últimos años, pero existe algunas fechas claves y rarezas que hacen de esta moneda un objeto único para los coleccionistas. Durante el 2008, estas monedas alcanzaron su registro máximo pero al no contener plata ni oro, no reaccionan a las fluctuaciones del mercado de los metales preciosos.

La serie no presenta mayor emoción entre los coleccionistas principiantes, sin embargo aquellos que poseen un nivel más alto se enorgullecen de buscar constantemente las monedas Buffalo Nickel. Esta situación garantiza que las monedas de calidad siempre se mantengan en un mercado viable , tanto para venderlas como para adquirirlas.

Tipos de moneda Buffalo Nickel

Existen algunos ejemplares que en cualquiera de sus condiciones, valen mucho más que las estándar. Por tal motivo, estas monedas suelen ser adulteradas con frecuencia. Si tu cuentas con uno de estos ejemplares y buscas venderlo, te aconsejamos que busques a un especialista para que certifique la autenticidad de tu moneda. A continuación los ejemplares más raros de la serie Buffalo Nickel: 1913-S Tipo 2, 1916/16, 1918-D 8 over 7, 1921-S, 1924-S, 1926-S, 1937-D, 1937-D Three-Legged Buffalo

Precios de la moneda

Existen diferentes monedas acuñados durante cada año y además en distintas Casas de la Moneda. El ejemplar que alcanza un valor de venta muy elevado es el de 1916 16 over 16 que puede venderse a 90 mil dólares en su estado de no circulación y si quieres comprarlo tendrás que gastar la suma de 125 mil dólares. Ahora, en si estado de circulación también tiene un valor elevado: $6,500 dólares si quieres comprarlo y $4,000 si buscas venderlo.

La moneda tipo 1918-D 8 over 7 alcanza el increíble valor de $36 mil dólares en no circulación y un ejemplar que se encuentra en circulación puede ser vendida en $1,200 dólares. Mientras que el tipo 1914 4 over 3 puede ser vendido en un monto de $3,500 dólares si tu moneda está en no circulación.