Sam’s Club cuenta con miles de socios en Estados Unidos. Estos clientes fidelizados cuentan con membresías que ofrecen una experiencia única al momento de adquirir algún producto. Así, la cadena ha experimentado cambio a lo largo de los años, adaptándose de manera satisfactoria a la demanda e implementando mejoras que se reflejen en la satisfacción del cliente.

Pero en el 2025, la compañía tuvo que tomar decisiones drásticas que seguramente marcarán un antes y después. Sam’s Club se encuentra realizando ajustes a todas sus políticas y demás beneficios, situación que ha provocado molestia entre sus ‘socios’ y abrió el debate sobre qué tan conveniente comprar en la cadena.

Sam’s Club y los cambios que implementará

La compañía de Estados Unidos viene realizando modificaciones en su estrategia de beneficios, exclusivamente para miembros en este 2025. Lo cierto es que los cambios que ejecutará, afectarán tanto en las ofertas como la experiencia de compra. La situación obedece a que la cadena busca continuar siendo competitiva ante otros gigantes en el mercado como Costco.

El cambio más rotundo se realizó en el programa de recompensas. Los miembros o socios contarán con la oportunidad de ganar más dinero al adquirir productos seleccionados, ya sea alimentos frescos y tecnología. Esta implementación fue recibida con aplausos entre los usuarios, pues consideran una oportunidad para conseguir mejores beneficios por ser clientes fieles.

Otro punto a favor es que el e-commerce ha mejorado satisfactoriamente. Los socios tienen la tranquilidad de comprar desde la comodidad de su hogar y poder elegir entre una gran variedad de productos, incluso más que en tienda. Además, tienen la opción de recoger la compra en cualquier sucursal o recibirlos en su domicilio.

Cambios negativos implemento Sam’s Club

Pero los cambios a favor no quedan exentos de otros no tan satisfactorios. Y es que Sam’s Club decidió eliminar los descuentos exclusivos, pues ya no se ofrece este beneficio a los miembros. Los descuentos en electrónica o distintos artículos de temporada ya han desaparecido por completo.

Además de ello, la modificación que ha generado gran descontento entre los socios es la nueva política de acceso restringido a algunos productos. Anteriormente, los miembros de Sam’s Club tenían acceso a promociones exclusivas mucho antes que los consumidores estándar. Sin embargo, ahora los productos más populares cuentan con fechas y horarios específicos de compra, situación que limita a algunos clientes.

Las opiniones están divididas, sin embargo un gran sector de los socios están planteándose en cancelar su membresía, pues consideran que no gozan de suficientes beneficios exclusivos que los diferencien de un cliente estándar.

Qué es Sam’s Club

Es una cadena de almacenes y que pertenece a Walmart. Presenta un modelo de negocio interesante para un gran sector poblacional en Estados Unidos, pues para adquirir los productos se requiere ser miembro o socio. La compañía se especializa en productos al por mayor y también medio mayoreo.

Ofrece una gran variedad de productos desde alimentos hasta electrodomésticos, tecnología, ropa, muebles e inclusos servicios como baterías, seguros y viajes. La cadena ha implementado también el comercio en línea, facilitando la experiencia para sus miembros.