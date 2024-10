El gigante minorista estadounidense siempre está tramando algo. El pasado 22 de octubre de 2024, Walmart anunció que comenzará a ofrecer entregas de medicamentos recetados el mismo día a sus clientes. ¿Lo leíste bien? La empresa te entregará tu recarga directamente en tu puerta. Si eres cliente fiel, este artículo será de tu gran interés.

Mientras cientos de Walgreens y CVS cierran en todo el país, Walmart ha ideado este nuevo servicio para recoger a la población que se ha quedado sin una farmacia cercana. Gracias a esto, el acceso a los medicamentos será más fácil para las personas con discapacidades o que no puedan conducir hasta una farmacia lejana.

Por ahora, el servicio de entrega de medicamentos (legal) está disponible en seis estados. Si vives en Arkansas, Missouri, Wisconsin, Nueva York, Carolina del Sur o Nevada, la próxima vez que tengas gripe y te hayas quedado sin Tylenol o Sudafed, podrás pedir que te los envíen a través de Walmart.

Walmart tiene previste entregar comprar en 49 estados antes de febrero

El nuevo servicio de Walmart, además de llevarte el ibuprofeno que tanto necesitas, podrás conseguir otros artículos no relacionados con la salud. Así que sí, también podrán entregarte tu marca favorita de sopa de pollo con fideos enlatada.

Si vives en otro estado, no te preocupes: Walmart tiene previsto entregar recetas en 49 estados antes de febrero (¡justo a tiempo para la temporada de resfriados posterior a Navidad!). Sin embargo, habrá un estado que no disfrutará de este cómodo servicio. Por ley estatal, Walmart no puede entregar recetas (ni tener farmacias propias) en Dakota del Norte.

El nuevo e innovador servicio de Walmart combina lo mejor de ambos mundos: la máxima comodidad a tu puerta a los mejores precios.

Los servicios de entrega no tendrán un costo adicional, salvo una condición

La empresa ha estado probando las entregas durante varias semanas y ha recibido comentarios abrumadoramente positivos. Walmart ha notado que los clientes que utilizan su servicio de entrega no solo piden medicamentos, sino que también agregan otros artículos no relacionados a la entrega.

Este servicio de entrega no tendrá un costo adicional, pero mantendrá la tarifa fija de $9.95 por cada entrega individual. Sin embargo, será gratuito para las personas que ya se hayan unido al programa de membresía de la compañía, Walmart+.

Los planes de seguro médico se aplicarán normalmente a la transacción, como lo harían en la tienda. El servicio se puede utilizar para recargas o recetas por primera vez, dijo Walmart.

Innovación de Walmart va por buen camino hacia sus clientes fieles

Aunque Walmart se especializa en productos de alimentación (y obtiene el 60% de sus ingresos anuales de las ventas relacionadas con la alimentación), la importante empresa minorista se centra en los servicios de salud y bienestar. Se trata de un negocio muy rentable y la empresa se ha asegurado de llenar todos los espacios que quedaron vacantes tras el cierre masivo de las sucursales de Walgreens y CVS.

Por ahora, Walmart se está centrando cada vez más en los servicios de salud. La empresa incluso ha comenzado a prestar servicios relacionados con la salud de las mascotas, abriendo seis centros veterinarios en Arizona y Georgia en los últimos dos años.

Para sus propios empleados, el gigante minorista ha ampliado su plan de salud, en colaboración con Mayo Clinic, para ofrecer una mejor cobertura de seguro en su programa de Centros de Excelencia en Cáncer (COE).