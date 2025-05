El tiempo límite para que todos los contribuyentes de Estados Unidos hagan sus declaraciones fiscales correspondientes al año anterior, terminó el pasado martes 15 de abril de 2025. Durante el proceso de trámite, existen muchas opciones para realizarlo; sin embargo, existe un software que facilita la preparación de impuestos para llenar los datos de forma digital, evitando y ahorrando la contratación de un contador. ¿Cómo se llama? TurboTax, pero quizá te puedas meter en un lío y aquí te lo explico

En estos tiempos, donde prima mucho optimizar el tiempo, el dinero y la toma de acciones en una persona, numerosos estudios señalan a TurboTax como la opción predilecta entre los contribuyentes de los Estados Unidos. Anualmente, más de 10 millones de estadounidenses la utilizan como opción gratuita; sin embargo, siempre hay un nicho reducido más pegado a lo tradicional que tiene el temor a que sus trámites podrían presentar algún dato erróneo ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Cuál es el error más común si usas TurboTax

Declarar tus impuestos con TurboTax fuera del plazo establecido puede generar multas y deudas que requieren regularización para evitar problemas con la administración tributaria. Debes prestar mucha atención, por ello te invito a seguir leyenda para saber quiénes podrían ser los perjudicados con esta situación.

A quiénes afecta esta situación y cómo debes resolverlo

Primero, hay que saber que esta plataforma digital está disponible exclusivamente para residentes de Estados Unidos, ya que solo procesa declaraciones mediante el Formulario 1040, sin admitir el Formulario 1040-NR .

¿Si no eres residente, puedes usarlo? El servicio está disponible exclusivamente para contribuyentes con estatus de residente. Actualmente, Sprintax, socio de TurboTax, es la única opción en línea para la preparación de impuestos de no residentes en EE.UU. No obstante, este servicio tiene un costo y, en ciertos casos, requiere el envío de documentos físicos por correo postal.

Qué pasa si realicé mi declaración de impuestos con TurboTax de forma incorrecta

Siendo extranjero no residente y usando TurboTax para tus trámites, debes corregir tu declaración ante el IRS. Además, debes saber que la presentación de esta enmienda dentro de los tres años siguientes a la fecha original de declaración evita multas si inicialmente no tenías impuestos pendientes. Si después de todo, la corrección revela otros impuestos adicionales, tendrás que asumir posibles sanciones.

Por cada mes de mora, se aplicará un cargo del 0.5% sobre el saldo impago, con un límite máximo del 25%. Adicionalmente, se generarán intereses compuestos sobre el monto adeudado. Además, por cada mes de retraso en la presentación de la declaración, se aplicará una multa del 5% sobre el saldo impago, sin exceder el 25% del monto total.

Cuatro pasos claves para corregir los errores tras la declaración de impuestos

Luego de cometer un error ante el IRS, necesitas hacer una declaración de impuestos modificada (Formulario 1040-X) para rectificar tus ingresos o créditos fiscales. A continuación, los cuatro pasos claves para enmendar tu error.

Examina la declaración inicial, revisando de forma minuciosa el documento original para identificar los errores que justifican la corrección. Luego debes completar el Formulario 1040-X, rectificando el error en el formulario y asegúrate de que los datos sean precisos para evitar inconvenientes.

Además, debes adjuntar la documentación de respaldo, teniendo a la mano los archivos que validen las modificaciones, como formularios, comprobantes o registros de relevancia. Finalmente, si no eres residente, debes enviar todo por correo al IRS.