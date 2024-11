La unión en matrimonio de un ciudadano de Estados Unidos con otro que no lo es, concede a este la nacionalidad estadounidense. Sin embargo, son muchas las personas que esto sucede de forma inmediata y no es así. Bien es cierto que en otras circunstancias como es el nacimiento de un bebé en territorio estadounidense, le convierte en ciudadano del país. Sin embargo, en otro tipo de procedimientos, este paso no es tan inmediato. De hecho, puede demorarse hasta pasar algunos trámites.

De hecho, el matrimonio no asegura la ciudadanía, sino que abre una vía para ello. Es solo una de las formas de conseguir la nacionalidad, pero es solo un primer paso. El resto del proceso está supervisado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) e implica cumplir una serie de requisitos y tener un tiempo establecido de residencia. Por tanto, puede durar un periodo largo de tiempo dependiendo del tipo de estatus de residencia que tengas.

Conseguir la nacionalidad de Estados Unidos mediante el matrimonio, no es algo automático. Es decir, no firmas los documentos matrimoniales y ya el cónyuge que no tiene la ciudadanía, la obtiene. De hecho, el objetivo de una unión en matrimonio no debe ser en ningún caso este. Sin embargo, sí es una consecuencia para quienes se casan con un ciudadano de Estados Unidos. En cualquier caso, debes saber que está castigado unirse en matrimonio con el objeto de obtener la ciudadanía.

Precisamente, con el fin de evitar fraudes y que pueda hacerse negocio con matrimonios de conveniencia en los que el objetivo es solo conseguir la ciudadanía, el proceso es más complejo que solo casarse. Y es que hay casos en los que se puede comercializar la consecución de papeles a cambio de dinero. Es por ello que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) cuenta con un procedimiento añadido a la propia unión en matrimonio para demostrar que esa unión no se hace con ningún propósito ilegítimo.

Cabe señalar que no todas las nacionalidades cuentan con los mismos beneficios y ofrecen la misma libertad para moverse. En el caso de Estados Unidos, uno de los principales atractivos es el de poder trabajar en todo el país. No hay que olvidar, que se trata de una de las grandes potencias a nivel mundial y por tanto, las oportunidades de progreso, sobre todo para las personas que llegan de países con una situación complicada, son mayores.

Tiempo mínimo que debes estar casado

A pesar de que el rédito de conseguir la nacionalidad de Estados Unidos es grande, no debe realizarse una unión en matrimonio solo con ese fin. No obstante, en todos los casos se lleva a cabo el mismo proceso en la unión de un ciudadano estadounidense y uno que no lo es. Pero, ¿Cuál es ese proceso? Si no se consigue la nacionalidad de forma automática al unirse en matrimonio, ¿Cuál es el tiempo mínimo que debe estar una persona casada?

Son dos las condiciones más importantes para tras unirte en matrimonio con una persona de Estados Unidos, conseguir la nacionalidad. Por un lado, debes contar con el permiso de residente permanente legal, conocido como ‘Green Card’, y además, llevar unido en matrimonio a tu pareja durante al menos cinco años.

Pero, ¿Qué ocurre si no cuentas con ese permiso de residente legal permanente? Si tu estatus de residente permanente es condicional, debes solicitar junto con tu cónyuge al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) la remoción de las condiciones dentro de los 90 días antes de que se cumplan dos años desde que tu cónyuge entró a Estados Unidos con una visa de inmigrante. En cualquier caso, debes contar con entre 9 y 36 meses que es lo que tarda en procesarse una visa por matrimonio.