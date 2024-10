La temporada de Halloween aún no ha terminado, pero eso no significa que no puedas empezar a prepararte para las festividades navideñas. Si eres de las personas a las que les gusta empezar a comprar regalos con anticipación y tomarse su tiempo para relajarse durante la Navidad, Target es el minorista perfecto para comenzar a ayudar a Papá Noel con la lista de regalos.

El minorista no solo tiene en stock suficientes adornos navideños para asustar al Grinch, sino que además, para tener una ventaja durante esta temporada navideña, Target está reduciendo los precios de 2000 productos.

Esto es un intento de eclipsar a los competidores de descuento que han estado atrayendo a los clientes de Target, que alguna vez fueron fervientemente leales. Esto sigue a sus exitosos descuentos de verano anteriores, que impulsaron las ventas incluso en un contexto de gasto prudente por parte de los consumidores.

¿Es la primera vez que Target hace reducción de precios a sus productos?

Target, como muchos minoristas, sintió el impacto en 2023. Con la inflación impulsando los precios al alza y los compradores reduciendo sus compras, Target vio una disminución del 1,7% en las ventas en comparación con el año anterior, lo que marcó la primera vez que el minorista experimentó una disminución en las ventas desde 2016. A medida que los presupuestos de los hogares se ajustaron, cada vez más consumidores recurrieron a las tiendas de descuento, lo que obligó a Target a repensar su estrategia.

Target ya había aplicado esta reducción de precios anteriormente. En mayo de 2024, el minorista anunció descuentos en más de 1500 artículos populares, tanto de marcas propias como de productos populares.

¿Qué productos tendrán reducción de precios en Target?

El 22 de octubre, la empresa minorista anunció que seguiría reduciendo los precios de diversos productos en sus tiendas. No solo ofrecerían un mejor precio para los regalos y la decoración navideña, sino que los productos incluidos en la nueva lista de precios incluyen marcas nacionales y locales de productos básicos de uso diario, alimentos y bebidas.

Si tienes curiosidad por los nuevos precios, puedes dirigirte a Target.com (o a la aplicación del minorista para teléfonos inteligentes). Allí encontrarás todos los nuevos precios que ofrece el minorista con sede en Minneapolis. Los nuevos precios ya se han aplicado en todas las tiendas Target.

No es de extrañar que todos los minoristas estadounidenses se aseguren de mantener los precios bajos durante esta temporada de compras. Jack Kleinhenz, economista jefe de la Federación Nacional de Minoristas (NRF), ha pronosticado que los consumidores “gastarán con más cautela”. En un momento en el que la economía es tan delicada, las finanzas de los hogares están bajo vigilancia. Si bien el estadounidense promedio sigue siendo consciente del presupuesto, los expertos en economía están comenzando a ser optimistas.

Esta estrategia ha sido un éxito para Target

La nueva reducción de productos de Target es una estrategia para recuperar a los clientes que hacían sus compras semanales de comestibles en otros competidores asequibles como Aldi. La reducción de precios de los productos cotidianos resultó exitosa durante el verano, por lo que la empresa lo está haciendo nuevamente.

Brian Cornel, director ejecutivo de Target, habló sobre el cambio abrupto en apenas tres meses: “Nos sentimos muy satisfechos con la forma en que los consumidores reaccionaron a las inversiones de precios que hemos realizado en esos 5.000 artículos de compra frecuente”, dijo el CEO de Target a los inversores.

Target no es el único minorista que ha ajustado sus precios a un margen menor para atraer clientes. Durante este año, Walmart también ha reducido los precios de más de 7.000 productos en sus estanterías. En un momento en el que los hogares sufren la inflación de los precios de los alimentos, Walmart y Target han vuelto a atraer a sus clientes con este nuevo precio de todos sus productos.