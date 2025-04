Este 9 de abril llega con una novedad que a muchos les va a alegrar el día. Las personas que reciben el pago mensual del programa de Jubilación del Seguro Social notarán que la cifra ha subido un poco. No mucho, pero lo suficiente como para preguntarse por qué. Y la respuesta, aunque no lo parezca a simple vista, no tiene tanto misterio.

Por un lado está el famoso ajuste por el coste de la vida. El COLA, que se actualiza todos los años para que la inflación no se coma el poder adquisitivo de la gente. Este 2025 el incremento ha sido del 2,5 %, que no está mal, teniendo en cuenta cómo han subido los precios en general. Esto ya venía aplicándose desde enero, sí, pero ahora en abril es cuando mucha gente lo está notando más.

Cambio doble en los pagos del Seguro Social

Puede que porque es el primer mes en que se ve reflejado con más claridad. O quizás porque coincide con otro cambio importante. Y es que, además del COLA, hay otro motivo que explica por qué el pago de abril viene más generoso. Tiene que ver con una decisión del gobierno que ha puesto fin a dos normas que, durante años, han recortado los beneficios de muchas personas jubiladas.

Se trata de la WEP y la GPO. Nombres raros, sí, pero que en la práctica lo que hacían era restar dinero a quienes habían trabajado en el sector público y tenían otras pensiones distintas al Seguro Social. Profesores, policías, bomberos… gente que ha trabajado toda su vida, pero que veía reducida su prestación solo por tener ingresos de otra fuente.

Cómo cambia el cheque del Seguro Social para jubilados

Pues cambia bastante. Durante décadas, esas dos reglas han castigado, literalmente, a quienes cotizaron en sistemas paralelos. No importaba si también habían trabajado en el sector privado y contribuido al Seguro Social: sus pagos se reducían sí o sí. Y claro, eso generaba un problema. No solo económico, sino también de justicia. Porque al final, quien ha trabajado y ha aportado, debería recibir lo que le corresponde, ¿no?

Con la eliminación del WEP y el GPO, se pone fin a esa penalización. Ahora, esas personas verán reflejado en sus pagos el importe completo que les toca según su historial de cotización. De hecho, algunos están empezando a recibir también pagos retroactivos. Es decir, dinero que no cobraron en su momento y que ahora se les devuelve, desde enero de 2024 hasta marzo de este año. Un empujón inesperado, pero bienvenido.

Grupos que cobran el Seguro Social el día 9 de abril

Aquí hay que fijarse en la fecha de nacimiento. La Administración del Seguro Social organiza los pagos en función de eso. Si naciste entre el día 1 y el 10, tu pago llega el segundo miércoles del mes. Y en abril, eso cae el día 9. Es decir, que si estás en ese grupo, ya puedes ir preparando la cuenta. Es posible que notes una diferencia, sobre todo si estabas entre quienes sufrían las reducciones por WEP o GPO.

Después irán llegando los pagos a quienes nacieron entre el 11 y el 20, que lo verán el día 16. Y luego, los del 21 al 31, que recibirán su dinero el 23. Todos con los ajustes ya aplicados, claro.

¿Cómo saber si estás entre los que reciben más cantidad en tu cheque?

La respuesta depende de varias cosas. Del tipo de prestación que cobras, del tiempo que has cotizado, de si estabas o no afectado por esas reducciones. Si no te afectaban, entonces solo verás el aumento del COLA, que no es poco, pero tampoco cambia la vida. Ahora bien, si eras uno de los que perdía dinero por culpa del WEP o el GPO, la diferencia sí que puede ser notable.

Incluso varios cientos de dólares al mes, y eso ya es otra cosa. Además del pago mensual más alto, podrías recibir también un ingreso extra con carácter retroactivo.

Cómo comprobar si eres beneficiario del aumento del cheque del Seguro Social

Lo más rápido es entrar en tu cuenta online del Seguro Social. Desde ahí puedes ver si hay cambios en tu pago, si te han ingresado algo adicional, o si hay algún aviso pendiente. Todo bien explicado y sin demasiadas complicaciones. Si no tienes acceso o prefieres hacerlo en persona, también puedes acudir a tu oficina local del Seguro Social. Eso sí, mejor con cita previa, que suelen estar bastante ocupados.

Y si el día 9 llega y no ves el dinero… paciencia. A veces los pagos se retrasan un poco por cuestiones bancarias. No es habitual, pero puede pasar. La recomendación oficial es esperar tres días hábiles antes de dar la voz de alarma. Si después de eso sigues sin noticias, entonces sí, es momento de contactar con la Administración.