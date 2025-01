Ganar dinero vendiendo una moneda, parece una afirmación del todo incoherente. ¿Quién gastaría dinero para comprar dinero? Pero suena aún más loco por el hecho de que las monedas, son los objetos menos valiosos de una divisa. Cualquier persona sabe, que las cantidades importantes se concentran en billetes de papel y no en el metal. Es por ello que en ocasiones incluso las despreciamos. Pues, ¿Quién quiere cargar con estos objetos de metal pudiendo hacerlo con papel más valioso y menos pesado?

Pero todo va a cambiar desde el preciso momento en el que termines de leer este artículo. Y es que si aún no conoces el mundo de la numismática, te vamos a descubrir el gran negocio que te estás perdiendo. Pues todo el mundo puede probar suerte sin arriesgarse demasiado. Basta con hacer acopio de las monedas que se tiene por casa, y averiguar si alguna de esas piezas despierta algún tipo de interés entre los coleccionistas. Si consigues vender una moneda, te aseguramos que será por una buena cantidad.

Error más diseño transgresor: El secreto de esta moneda

Uno de los modos de entrar en este negocio, es conociendo que moneda sí y cuál no, es susceptible de ser vendida. A priori, no hay una ley exacta: Hoy una pieza puede no ser valiosa y mañana sí. Sin embargo, uno de los secretos para ampliar conocimientos, es ir averiguando ejemplares que ya están en el foco de los amantes de la numismática, como este que te presentamos hoy: Una moneda de un dólar que en el mercado actual puede valer hasta 11,000 dólares.

En este caso, hablamos de la moneda de un dólar de Susan B. Anthony, un ejemplar que ya es llamativo por ser el primero en incorporar una figura femenina en su diseño en Estados Unidos. Sin embargo, no es este el único motivo para que haya alcanzado tanto valor. El extra que marca el punto diferencial y la catapulta, es un error que llevó a cabo la Casa de la Moneda de Estados Unidos en el año 2000, cuando llevó a cabo una transición en las unidades grises a las unidades doradas de Sacagawea.

Por tanto, de entre todos los ejemplares de este tipo, los más valiosos son los que tienen un error en el que los diseños nuevos se hicieron con el molde anterior, justo estos son los que alcanzan un valor en el mercado actual de hasta 11,000 dólares. La buena noticia, es que son monedas que no tienen más de 26 años, por lo que existe la posibilidad de que encuentres algún ejemplar en casa. Si es así, tienes dos opciones: venderla, o guardarla unos años para que aumente su valor.

Más características que te pueden hacer ganar dinero

Un error es unas de las característica que hace que una moneda gane valor. No obstante, no cualquier error vale, debe ser un error de acuñación. Esto significa, un fallo realizado en la misma cadena de realización de la propia moneda. Pues lo que no valen son los fallos por mala conservación. De hecho, los errores por mala conservación hacen que las monedas se devalúen en el mundo de la numismática.

No obstante, para conocer las monedas más valiosas, el trabajo deberá ser a través de artículos específicos como los de este medio, en ferias de antigüedades, en webs de subastas o en tiendas especializadas. La segunda opción, es aprendiendo cuáles son las características más significativas para hacer valiosa una moneda y aprender a reconocerlas. En este sentido, hay 3 requisitos que te pueden ayudar bastante: