Un buen número de jubilados en Estados Unidos verán en menos de 24 horas como la Administración del Seguro Social (SSA) les ingresa su cheque mensual. Una gran noticia que llega cada mes para poder hacer frente a sus gastos y planificar su propia economía. Y es que la jubilación es ese momento de la vida en el que una persona deja de trabajar, para poder dedicar su tiempo a aquello en lo que disfrute: viajar, pintar, hacer deporte, o simplemente, descansar. Un momento plácido que nada debe destruir.

Sin embargo, dejar de trabajar tiene la contraprestación también de dejar de percibir un salario por ello. Es por eso que los jubilados tienen acceso a un pago mensual del Seguro Social, gracias a los años trabajados y a lo aportado a la administración durante esos años. Es decir, este pago se trata de una especie de inversión que el trabajador hace con parte de sus impuestos para que llegado el momento de retirarse, no vean perjudicado si nivel adquisitivo y puedan seguir viviendo de igual forma.

Mañana es día de pago en Estados Unidos

En tan solo 24 horas, algunos de los jubilados que reciben prestación de la Administración del Seguro Social (SSA), van a recibir su cheque. Sin embargo, no todos recibirán este miércoles su dinero. En este caso, hablamos de los mayores de 62 años, pero no es la edad la referencia para decidir si reciben su cheque mañana o no. Entonces, ¿De qué depende el número de personas que vana recibir en unas horas su dinero? Del día en el que hayan nacido.

Así sin explicar, puede sonar insuficiente. Sin embargo, este es el criterio que tiene establecido el Gobierno de Estados para determinar quienes reciben su cheque en cada momento. Explicado desde el principio, debemos saber que los pagos a los jubilados se realizan el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes. Para decidir a qué beneficiarios le corresponde cada día, la Administración del Seguro Social (SSA) cuenta con un plan de organización establecido.

Dicho plan tiene el objetivo de repartir entre estos días los pagos a los jubilados, de tal modo, que los ingresos se realicen de forma escalonada a lo largo del mes. En este reparto escalonado, es donde entra en juego el criterio del día de nacimiento para establecer quién recibe el dinero cada día. En este sentido, el reparto está establecido de la siguiente forma:

Segundo miércoles del mes: Si tu cumpleaños cae entre el día 1 y 10.

Tercer miércoles del mes: Si tu cumpleaños cae entre el 11 y el 20.

Cuarto miércoles del mes: Si tu cumpleaños cae entre el 21 y el 31.

24 horas para que estos jubilados reciban un nuevo pago

En base a lo anterior, los jubilados que van a recibir su pago del Seguro Social en 24 horas son los que cumplen años entre los días 11 y 20 del mes. Da igual de que mes o año, es el día el que marca el momento del pago. De este modo, todos los jubilados saben qué día les toca cobrar y de este modo, pueden organizar su economía familiar en base a ese momento.

Por tanto, no se trata de una forma de discriminar a nadie ni un modo de desfavorecer, pues todos cuentan con las mismas opciones. Y es que al ser en base al día de cumpleaños, se resume todo a una forma de organizarse. Pero este día es fijo, por tanto, el que reciba su dinero el segundo miércoles del mes, siempre lo recibirá en ese momento, por lo que en ningún caso le puede perjudicar un mes recibir el dinero antes o después.