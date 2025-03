El SSDI en Estados Unidos cumple un papel clave en el día a día de muchas personas. Es una ayuda económica que reciben quienes no pueden seguir trabajando por motivos de salud. Y no se trata solo de una prestación más. Es un ingreso que, para muchísimos hogares, marca la diferencia entre salir adelante o no llegar al final del mes.

Este programa se financia con las aportaciones de trabajadores y empresas. Y, como el coste de la vida cambia cada año, lo lógico es que los pagos también se ajusten. Si todos los precios suben, mantener la misma cantidad sería como cobrar menos. Por eso, cada cierto tiempo, la Seguridad Social revisa los importes y los actualiza.

Sube el SSDI a 1,900 dólares

En 2025, el ajuste aprobado es del 2,5 %. Esto significa que, a partir de abril, el pago medio mensual del SSDI rondará los 1.900 dólares. Es una cifra que, si bien no soluciona todos los problemas, ayuda a amortiguar el golpe de la inflación. No es un extra, es simplemente una forma de no perder poder adquisitivo.

Este ajuste se conoce como COLA, y es una fórmula que intenta que los pagos no se queden desfasados frente al coste real de la vida. La subida no es aleatoria: se calcula a partir de un índice que tiene en cuenta los precios que afectan directamente al bolsillo de la mayoría. Transporte, comida, energía… cosas que cualquiera necesita en su día a día.

¿Cuándo llegan los pagos del SSDI en abril?

La fecha concreta del cobro depende del día de nacimiento del beneficiario. Según ese dato, se asigna uno de tres miércoles del mes para recibir el pago.

El reparto se hace así: los nacidos en los primeros diez días del mes lo tendrán el segundo miércoles de abril. Los que cumplen entre el 11 y el 20, lo recibirán el tercer miércoles. Y quienes nacieron entre el 21 y el final del mes, verán el ingreso el cuarto miércoles.

Esas fechas caerán en el 9, 16 y 23 de abril. Ahora bien, si alguna de esas fechas coincide con un festivo nacional, el pago se adelanta al primer día hábil más cercano. Es importante tenerlo claro para no llevarse sorpresas. Sobre todo en aquellos casos donde el dinero llega justo.

Subidas en los pagos del SSI y otros programas del Seguro Social

No solo los beneficiarios del SSDI notarán esta subida. También afecta, por ejemplo, a quienes reciben la ayuda del SSI, que es otra prestación que va dirigida a personas con muy bajos ingresos. Es decir, el ajuste por coste de vida no se aplica de forma selectiva, sino que se extiende a todos los pagos que dependen del sistema de Seguro Social.

Esto cobra aún más importancia en un momento económico como el actual, con precios que no terminan de estabilizarse y gastos básicos que se han vuelto más difíciles de asumir. Que el sistema se actualice, aunque sea un poco, alivia la presión.