Solo necesitas una moneda para poder ganarte un sobre sueldo que en algunos casos, puede ser de miles e incluso millones de dólares. Eso sí, debe ser una moneda que esté en el punto de mira de los amantes de la numismática. No obstante, esto hace un poco más difícil el objetivo, pero no lo hace imposible, es más, sigue siendo bastante factible. Solo necesitas conocer un poco de este mundo y tener buena vista a futuro para invertir.

En el presente, basta con que estés al día de las monedas que tienen más valor, y que compruebes en las webs de pujas y venta, sin las piezas que tienes en casa son susceptibles de ser vendidas. Por otra parte, necesitas conocer mínimamente las características que más se repiten en los ejemplares de valor. Estos son: Ser antiguos, estar diseñados para conmemorar algún hecho histórico, o contener algún error de acuñación. A partir de ahí, es cuestión de instinto y de estar actualizado.

Apenas unos días han pasado desde que comenzó 2025, y la Casa de la Moneda de Estados Unidos lo ha celebrado por todo lo alto: Lanzando una nueva moneda de 25 centavos. Una pieza conmemorativa en honor a Ida B. Wells, periodista de investigación, sufragista y defensora de los derechos civiles. Este ejemplar,, forma parte de los que se conoce como el Programa de Monedas de Mujeres Estadounidenses. Pero, ¿De qué se trata?

Releasing into circulation today! The Ida B. Wells Quarter is the 16th coin in the American Women Quarters™ Program. Learn more about #HerQuarter on our website ▶️ https://t.co/yPSh0FA7sJ @SIAmericanWomen @womenshistory @WCPInst pic.twitter.com/NPPfVyfMli

— United States Mint (@usmint) January 2, 2025