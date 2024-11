El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) es la entidad que se encarga de proveer ayuda a los contribuyentes de Estados Unidos para comprender y de este modo cumplir con las responsabilidades tributarias que les corresponden. Una forma de que los ciudadanos conozcan la ley de impuestos y sepan en qué les implica. Esta labor es importante porque es una materia en constante cambio.

Tanto es así, que el Gobierno de Estados Unidos revisa anualmente los que se conoce como Código Tributario, con el fin de ajustar o modificar, algunos de los impuestos vigentes conforme a la situación que atraviese el país en ese momento. Los contribuyentes deben ser conocedores de estos cambios porque las consecuencias, ya sea para pagar una cantidad mayor o menor de impuestos, son para ellos. Es por eso, que es fundamental que conozcas los cambios más importantes en los impuestos para 2025 confirmados ya por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Cambios del IRS para 2025

Los cambios más importantes que se van a llevar a cabo para 2025 ya han sido anunciados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Eso sí, los contribuyentes deben tener en cuenta, tal y como advierten desde la web oficial del IRS, que la mayor parte de los cambios previstos se aplicarán a las declaraciones de impuestos sobre los ingresos que se presenten a partir de la temporada de impuestos 2026.

Sin embargo, esto no significa en ningún caso que los contribuyentes no deban estar al corriente de los artículos tributarios cuyos cambios se han aprobado para poner en marcha el 2025. Si aún no estás al tanto, estos son los más importantes señalados desde el IRS:

Deducciones estándar. Para los contribuyentes solteros y las personas casadas que presentan por separado para el año tributario 2025, la deducción estándar aumenta a $15,000 para 2025, un aumento de $400 desde 2024. Para las parejas casadas que presentan en conjunto, la deducción estándar aumenta a $30,000, un aumento de $800 desde el año tributario 2024. Para las cabezas de hogar, la deducción estándar será de $22,500 para el año tributario 2025, un aumento de $600 respecto al monto del año tributario 2024.

Tarifas marginales. Para el año tributario 2025, la tasa tributaria máxima se mantiene en 37% para contribuyentes individuales solteros con ingresos superiores a $626,350 ($751,600 para parejas casadas que presentan en conjunto). Las demás tasas son: 35% para ingresos superiores a $250,525 ($501,050 para parejas casadas que presentan en conjunto). 32% para ingresos superiores a $197,300 ($394,600 para parejas casadas que presentan en conjunto). 24% para ingresos superiores a $103,350 ($206,700 para parejas casadas que presentan en conjunto). 22% para ingresos superiores a $48,475 ($96,950 para parejas casadas que presentan en conjunto). 12% para ingresos superiores a $11,925 ($23,850 para parejas casadas que presentan en conjunto). 10% para ingresos de $11,925 o menos ($23,850 o menos para parejas casadas que presentan en conjunto).

Cantidades de exención del impuesto mínimo alternativo. Para el año tributario 2025, la cantidad de la exención para individuos solteros aumenta a $88,100 ($68,650 para personas casadas que presentan por separado) y comienza a eliminarse a $626,350. Para las parejas casadas que presentan en conjunto, el monto de la exención aumenta a $137,000 y comienza a eliminarse a $1,252,700.

Los contribuyentes no deben esperar cambios en estos impuestos

Del mismo modo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) recuerda que hay elementos que a pesar de haber estado indexados a la inflación en el pasado, en la actualidad la ley no permite que se ajusten. Esto significa, que no habrá cambios en: