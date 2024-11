En menos de 24 horas una parte de los jubilados recibirán un nuevo pago de la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos (SSA). Una cantidad fundamental para todas aquellas personas que ya no forman parte del mercado laboral, pero que cumplen con una serie de requisitos para tener derecho a esta prestación económica. Tanto es así, que no todos reciben la misma cuantía, de hecho, el importe de cada beneficiario depende de factores como el tiempo de cotización o los ingresos acumulados durante su vida laboral.

Cabe recordar, que todos los beneficiarios de este pago del Seguro Social tienen que cumplir obligatoriamente una serie de requisitos entre los que se encuentran: Tener cumplida una edad mínima en el momento de jubilarse o haber cotizado una serie de años. En cuanto al día de pago, no todos los beneficiarios reciben su cheque el mismo día. Esta premisa es importante de tener en cuenta con objeto de que el beneficiario pueda llevar una buena organización de la economía familiar.

Nuevo pago del Seguro Social a estos jubilados en menos de 24 horas

Mañana 13 de noviembre está señalado en rojo para muchos jubilados a los que les toca recibir su cheque del Seguro Social. Y no, no porque sea festivo, pero es incluso mejor, porque les toca recibir el dinero que le corresponde por su jubilación. Sin embargo, no a todos los jubilados les toca recibir este dinero. Cabe recordar, que el sistema de pago del Seguro Social está organizado de forma escalonada a lo largo del mes. Por tanto la pregunta es, ¿Quiénes recibirán su dinero mañana?

Pues bien, los jubilados a los que les toca recibir su pago del Seguro Social en menos de 24 horas, es a los que forman parte del ‘grupo 2’ de beneficiarios. Cabe recordar, que a este segundo grupo pertenecen los ciudadanos que comenzaron a beneficiarse del pago de jubilación después de mayo de 1997 y cuyo día de cumpleaños está establecido entre el día 1 y el 10, independientemente del mes. Esto significa que tanto si un jubilado nació el 5 de junio, el 2 de noviembre o el 9 de enero, les corresponde mañana la paga.

Por otra parte, es importante señalar que no solo las personas jubiladas se benefician de este pago del Seguro Social. Dicha administración cubre igualmente con este dinero a las personas con algún tipo de discapacidad, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. Lo fundamental, en cualquier caso, es conocer el calendario de pagos a la perfección para poder organizar cada mensualidad en base al día en el que a cada persona le toque recibir su prestación.

Requisitos para recibir la cuantía máxima del Seguro Social

La cuantía máxima que puede percibir un jubilado de la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos (SSA) en la actualidad, está en torno a los $4,873 al mes. Sin embargo, para acceder a esta cantidad deben cumplirse una serie de requisitos que no cubren todos los jubilados. No obstante, es interesante conocer cuáles son las premisas que deben llevarse a cabo: