¿Se cayó lo de Pablo Sabbag a Millonarios?

Sonaba para llegar a Millonarios como reemplazante de Ricardo Márquez, pero Pablo Sabbag está desentendido del tema.

Luego de sufrir una evidente falta de peso en el área rival, la ofensiva parecía ser la zona a reforzar en el equipo de Alberto Gamero. Un delantero que ponga el lomo, que sepa entrar en un circuito de juego pero que asegure cierta cantidad de goles por semestre. Se fichó a Luis Carlos Ruíz, pero se dijo que no era suficiente.

Hace días que se habla de Pablo Sabbag, delantero de La Equidad Seguros. Pero en conversación con El Vbar Caracol el exDeportivo Cali y Estudiantes lo desmintió. “Por lo menos que me haya llegado algo en concreto, no. Tengo contrato acá hasta diciembre de 2024. A mí todo el mundo me manda tuits que de no pasar nada extraordinario seré jugador de Millonarios, pero a mí no me ha llamado nadie”.

Parece que el tema se enfrió y que ya serían dos delanteros que se le escapan en este mercado a la institución capitalina: Pablo Sabbag y Leonardo Castro. No hubo ofertas formales y a días de debutar en la Liga BetPlay Gamero solo cuenta con Ruíz, Diego Herazo y Jader Valencia en la posición de nueve.