¿Sanción para Millonarios por el perro que ingresó a El Campín?

Millonarios venció a Deportivo Cali 4 -2 en el juego correspondiente a la fecha 6 de la Liga BetPlay 2022 -II y es más líder que nunca tras llegar a 14 puntos.

Más allá del resultado, los goles y la gran noche de Juan Carlos Pereira (anotó triplete) , hubo una acción que cautivó las miradas de los aficionados que estuvieron en el estadio El Campín e incluso la transmisión oficial de Win Sports.

+ Máyer Candelo y su afectuoso mensaje a la hinchada de Millonarios

En los minutos finales del primer tiempo, un perro ingresó al terreno de juego desde el costado occidental, por lo que el partido tuvo que ser cortado durante un par de minutos. Esto causó ternura entre hinchas y los mismos jugadores que intentaron detener al animal.

No obstante, esto no es la primera vez que sucede en el fútbol colombiano y mucho menos en la Liga BetPlay 2022 – II; cabe recordar que en la cuarta fecha del actual certamen, en el duelo entre Deportivo Pasto vs. Unión Magdalena, pasó algo similar y días después se conoció una sanción por parte de Dimayor al cuadro ‘Volcánico’.

+ La Tabla de Reclasificación, otra buena noticia para Millonarios

Esta multa fue fue por cinco millones de pesos, cuyo argumento del ente que rige al fútbol colombiano fue la interrupción del juego, donde paga el local, el cual se encarga de tal logística para el encuentro.

Ante esto, se espera que la misma multa recaiga en Millonarios, teniendo en cuenta el reglamento en el que se basa Dimayor.