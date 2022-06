Rafael Robayo jugó la última temporada con CE Carroi de la Primera División de Andorra y mientras está en Colombia, habló sobre Millonarios, el equipo de sus amores.

En las últimas horas habló con Futbolred sobre el cuadro Embajador. Allí volvió a manifestar su amor por el azul, analizó la más reciente temporada de Millonarios y respondió si es posible regresar como jugador.

+ El jugador de Millonarios que fue a la boda de Mateus Uribe

+ La versión de Leo Castro a Millonarios: del “99% y convenio de palabra”, al giro total

“En mi vida profesional, es mi casa deportiva. Es donde me di a conocer, conseguí títulos, una imagen deportiva disfruté muchos años de mi carrera, del que soy hincha. En lo personal, es una bendición haber estado en el club, deseo poder dar mi último baile con la camiseta azul, para aportarle al equipo en algún momento. Es ese amor que uno siente por un lugar, institución y gente que lo respaldó a uno en su momento”, dijo Robayo sobre Millonarios.

¿Hay posibilidades de regresar como jugador? “No, ahora no hemos tenido contacto. Por el tema de cómo terminó la participación del equipo, no he tenido la posibilidad de un mensaje más allá de respaldo por la situación y del buen trabajo que ha hecho con los jóvenes, hasta donde ha podido llegar”.

El volante de 38 años de edad, cabe recordar, fue campeón con Millonarios en la liga del 2012 (clausura).