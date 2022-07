Gamero confirmó conversaciones con Castro, Sambueza, ‘Cariaco’ y Uribe, pero…

Millonarios no comenzó con pie derecho la Liga Betplay II – 2022 tras empatar en la primera fecha ante Deportivo Pasto a un gol en el estadio El Campín.

Alberto Gamero mostró su insatisfacción en la rueda de prensa post partido por el reciente empate ante el ‘volcánico’ . allí también habló de fichajes y salidas del club.

+ Fichaje bomba de Millonarios: ¡Canje y viene del Tolima!

“Le dije a mis jugadores en el camerino ‘enamoren a la afición’, nosotros estamos muy agradecidos con esta afición, nos han acompañado a todas partes. Yo estoy enojado, ellos están enojados, los jugadores salieron enojados”, inició.

Luego habló de la razón por la que Eduardo Sosa no estuvo en el compromiso. “Sosa estaba concentrado para este partido, me pidió no jugar porque tiene la posibilidad de ir a otro equipo, nosotros no le vamos a quitar esa posibilidad… estamos hablando con algunos jugadores. Lo de Vanegas aún no se han firmado”.

+ Millonarios vs. Deportivo Pasto: resultado, resumen y goles

Finalizó contando infidencias y quizá, contradiciendo a la dirigencia por el tema contrataciones. “No se ha podido. Hablamos con Dayro (Moreno), con Fernando Uribe, con Leo Castro. No se pudo. Escuchamos que Sambueza estaba libre, no se pudo. Hemos hablado con jugadores cuando sonó lo de ‘Cariaco’, no se pudo. Aquí hemos tratado, pero no se ha podido. A lo mejor los otros equipos no quieren reforzar a Millonarios”.

Estas declaraciones no cayeron bien en la hinchada, teniendo en cuenta que hace uno días sacaron un comunicado desmintiendo lo de Leo Castro e incluso lo trataron de Fake New.