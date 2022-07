Fichaje bomba de Millonarios: ¡Canje y viene del Tolima!

Una negociación que se manejaba tras bambalinas puede quedar resuelta pronto. Millonarios, que aún necesita jugadores, está a punto de conseguir un jugador que está en el Tolima.

Así mismo, al cuadro Vinotinto iría otro elemento, que en la actualidad está en el cuadro albiazul. La negociación es un canje. A fin de hacer claridad y reconocer la fuente de la información, la primicia fue entregada por Claudia Helena Hernández.

Me dijeron que Eduardo Sosa de @MillosFCoficial se fue ya para @cdtolima y llegará acá Daniel Cataño. — @chelenahdez (@chelenahdez) July 10, 2022

De acuerdo con la experimentada periodista, el jugador que quiere el cuadro Pijao es Eduardo Sosa. Tiene contrato en Bogotá hasta diciembre y su ficha es propiedad de Jaguares. Millonarios acepta, pero en contraprestación solicitó a Daniel Cataño.

Al cuadro azul llegaría un volante que bien puede alternar con David Mackálister Silva o ser titular fijo. Sosa cumplía otro rol, donde tal vez le pueda ser más útil al Tolima.

Hernández dice que todo está casi listo, con pequeños detalles para ajustar entre las partes. De esta manera a Millonarios llegaría un futbolista que aporte en la generación, sobre el cual en algún momento se conoció sobre cierto interés. Además, Cataño no la pasa bien en el Tolima, luego del impase vivido en la final, cuando falló un penalti y fue expulsado en el partido de vuelta contra Atlético Nacional.

Interrogado sobre la situación de Sosa en Millonarios, en efecto Alberto Gamero admitió que el jugador sí está en tratativas para salir: “Sosa tiene una posibilidad de ir a otro equipo y por eso no se optó de ponerlo hoy. Hasta ahora no hay nada definido. Ayer se presentó una oportunidad y hablamos. Todavía definido no hay nada”.