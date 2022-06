Lo que dijo Gamero del arbitraje de John Ospina y respuesta a Cruz Real

Juan Cruz Real, hablando de una decisión arbitral, dijo que “lo que pasó fue una vergüenza”. Gamero le respondió y agregó: “¿Perjuicio para Junior? Lo que hubo fue…”.

Indudablemente el tema del arbitraje de John Ospina se tocó en las ruedas de prensa. Del lado de Junior se quejaron por la expulsión de Fabián Viáfara en el segundo tiempo, durante una acción en la que el árbitro consideró que estaba haciendo tiempo. Y en Millonarios, de parte de Gamero, se piensa lo contrario.

Palabras de Alberto Gamero sobre el arbitraje de Millonarios vs. Junior

“Estoy hablando de lo que pasó. Hace como 10 años que los árbitros no me expulsan. No me gusta hablar de ellos. Son seres humanos y de pronto se equivocan de buena o mala fe. No tengo el termómetro ahí. Siempre los miro como seres humanos. Hoy los que vieron el partido se dieron cuenta que no hubo ningún perjuicio para Junior sino un favorecimiento. Me extraña que Juan Cruz Real hable de esa forma. Hoy jugamos bien y Junior no quería que jugáramos bien. Eso hace parte del fútbol, pero pienso que sin caerle al árbitro, digo que queríamos poner más ritmo. En la rueda de prensa antes del partido lo dije: quiero que Junior juegue bien porque estoy convencido que mi equipo va a jugar bien y quería un partido bonito, de ida y vuelta. Los muñecos que vienen al estadio vienen a ver fútbol. ¿Vienen a ver ganar a Millonarios? La mayoría sí, pero vienen a ver fútbol”.

La rueda de prensa de Gamero tras el empate con Junior (Dimayor)