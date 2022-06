A comienzos del 2022, los hinchas de Millonarios criticaron la llegada de Jhon Duque, volante de primera línea, a Atlético Nacional tras haberse destacado en el Embajador durante varios años.

“Estoy feliz de estar acá (Nacional) , desde un principio hubiera escogido estar acá“, dijo el bogotano el día de su presentación en Medellín, lo que causó molestia en la afición del Embajador.

Ahora, este martes volvió a hablar del conjunto capitalino y recalcó que no se arrepiente de nada; por el contrario, está feliz de estar tan cerca de la final del fútbol colombiano con Nacional.

“Hay mucha gente que no entiende y lo toman como una traición. Lo respeto, pero no lo comparto. Mientras estuve en Millonarios di todo de mi. Lo que es el trabajo no se negocia. Hoy me debo a Nacional, doy todo por Atlético Nacional, es el equipo que me está dando trabajo. Muchas personas no son conscientes de eso. Es una decisión que yo tomé y asumo con todo el valor y con emoción porqué estamos a un paso de llegar a la final”, dijo para Planeta Fútbol, de Antena 2.

Luego habló del Verdolaga y el cambio con el ‘Arriero’. “Hubo un cambio de idea. Le hemos dado importancia a mantener el cero atrás a trabajar los partidos mano a mano, no se ve vistoso, pero es un modelo que nos permite ser sólidos en la parte de atrás y contundentes en las opciones que tengamos”.