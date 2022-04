Gustavo Serpa confirmó la decisión que tomó Andrés Román

El máximo accionista del cuadro embajador se refirió al tema de la renovación del lateral bogotano y explicó en lo que terminaron las cosas.

La renovación de Andrés Román era un tema que venía dando muchas vueltas en Millonarios, pues se pensó que por los esfuerzos hechos por el club durante los problemas médicos del jugador, y considerando que es de la cantera, creían que sería fácil. Sin embargo, desde las directivas del club han comunicado que ya es oficial que no renovarán.

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, Gustavo Serpa comentó. “La decisión es la que ha tomado el jugador y su agente, lo que nos ha manifestado hasta ahora es de no renovar con Millonarios, eso ya hace varios meses. Nosotros hemos tratado, o tratamos, porque ya no tenemos más caminos que aceptar esa decisión“.

Y añadió. “El jugador tiene todo el derecho a hacer eso, nosotros por supuesto que nos sorprende la actitud pero la respetamos. El agente nos ha comunicado que el jugador no está dispuesto a renovar. Es un jugador que viene con nosotros ya hace varios años, desde la cantera, no quiero traer nada más a colación, es de la casa y que un jugador de la casa se vaya en esas condiciones es triste y es lamentable desde la perspectiva de la inversión que ha hecho el club, desde el modelo del club“.

Sobre la versión en la que le dejaría una parte a Millonarios, dijo. “Yo no he escuchado nada semejante, no creo en semejante versión, nosotros hicimos en su momento y hemos seguido haciendo todo lo posible por renovar al jugador, por lo que ha significado para nosotros“.

Han estado totalmente abiertos a negociar. “Nosotros estamos dispuestos a escuchar qué se plantea desde la perspectiva del jugador, digamos que desde el agente, a mí no me gusta en esto involucrar tanto a los jugadores, en realidad es una unida eso de agente/jugador. No ha habido una respuesta, personalmente me involucré“.

Por último, lamentó. “Son cosas del fútbol que desafortunadamente pasan así, de un jugador que era el que menos esperábamos que pasara, pero es su decisión, está en su derecho, la decisión que él tome le deseamos la mejor de las suertes y que le acompañe el éxito y la fortuna“.